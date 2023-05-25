55 лет со дня взрыва: что случилось на стадионе «Трудовые резервы»

На месте трагедии сгорело более 20 человек. Фото: предоставлено В. Маныловым

Ровно 55 лет назад, 25 мая 1968 года, рванули «Трудовые резервы». В тот день должен был выступить московский театр, однако все пошло не по плану.

«КП» - Киров» рассказывает, что привело к трагедии и почему ее не удалось избежать.

ЗАВАЛИЛИ ПОРОХОМ И ПИРОТЕХНИКОЙ

В тот день на 18 часов был запланировано представление «Есть на свете Москва», приуроченное к 50-летию Советской Армии. Весь город гудел: ждем Марка Бернеса и других артистов. А в массовых сценах задействовали тысячу кировских танцоров, певцов, спортсменов, студентов и солдат. Многие предвкушали пиротехнические эффекты, которые должны были особенно «разукрасить» представление.

На гастроли в Кирове было всего два дня, 25 и 26 мая. Билеты разошлись влет, десятитысячный стадион ждал аншлагов. Что пошло не так?

42 ящика пиротехники и 40 пакетов пороха - запас на выступления сразу в нескольких городах - почему-то сгрузили в деревянный двухэтажный административный корпус «Трудовых резервов», расположенный прямо на стадионе. А это около 200 килограммов пороха и 900 килограммов «звездочек». Весь первый этаж домика завалили фейерверками. Хотя над ним расположены балкон для зрителей, буфет, туалет, кабинеты. И вот...

ВНУТРИ ОГРОМНОГО КОСТРА

За 20 минут до начала представления, когда трибуны уже заполнились более чем на половину, «склад» вдруг полыхнул, превратив стадион в сплошное пожарище.

Повезло футболистам из «Трудовых резервов»: в тот день их ужин задержали на полчаса. Покормили бы вовремя - парни успели бы стадион, где им как раз выделили две лавки под балконом. Марк Бернес тоже ехал на «Резервы» после обеда в ресторане. Он подъехал к стадиону как раз в момент взрыва. Позднее кто-то из очевидцев рассказывал, что видел хромающего певца, пытавшегося спасать людей из пламени.

Но не всем так повезло. У сотрудника «Трудовых резервов» Щербинина в тот день погибли две маленькие дочки. Рвануло всего через несколько минут после того, как он усадил их на зрительские места. Спасся лишь третий из детей - младший. Мальчишка заигрался во дворе и его решили не брать на представление.

- Мы с подружкой сидели на балконе, на самых козырных местах, - рассказывала «Вятскому краю» Л. Кротова, которой на момент трагедии было 15 лет. - От взрыва административное здание подняло над землей. Все, кто сидел на балконе, оказались внутри огромного костра. Почувствовала, что вся как будто сжимаюсь, словно вспыхнувшая бумага. Балкон обвалился, скамейку волной выбросило на поле. Это нас и спасло от верной смерти. Но ожоги я получила очень сильные, долго потом лечилась.

«Все, кто сидел на балконе, оказались внутри огромного костра». Фото: предоставлено В. Маныловым

ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

М. Л. Эпштейн, майор милиции:

- Когда я находился у центрального входа на стадион, увидел взлетевшую светящуюся ракету. Про себя еще успел подумать, что так рано началось представление. В тот же миг увидел, как разламывается крыша административного здания. Затем взметнулся сноп огня с дымом. На стадион полетели болванки спортивных гранат и другой инвентарь….Когда понял, что произошел взрыв, через мегафон дал команду не допускать никого на стадион, взять в кольцо трибуны и оцепить очаг взрыва. Стали быстро эвакуировать людей, предотвращая панику и давку. Сразу же стали прибывать пожарные машины и машины скорой помощи.

З. Л. Кощеева, школьница:

- Над зданием администрации вырвалось огненное пламя, крыша поднялась вверх, а затем осела, и повалил черный дым. Было еще, как мне показалось, несколько взрывов, но уже не таких сильных. Над стадионом полетели головешки. Одна из них попала мне в ногу. Своим детским умом я поняла, что случилось что-то страшное, не входившее в планы устроителей... Началась суматоха: крики, стоны, люди побежали на выход. Мы с подружкой схватились за руки и побежали наверх через сидения прямо к забору. Я видела, что у выхода со стадиона скопилась большая толпа, кроме того, шли зрители на концерт. Я не могу объяснить, почему мы не побежали к выходу, но сейчас думаю, что люди в панике могли бы нас, хрупких девочек, просто раздавить, сработала какая-то интуиция самосохранения.

М. М. Малышев, полковник, замкомандира войсковой части 66676:

- Спасательные работы еще осложнялись тем, что поначалу от взрыва на стадионе валялось много не обесточенных электрических проводов. [...] Оцепление сохранялось трое суток.

Кировчанка Т., школьница:

- Хорошо помню этот день, погибли девочки из нашей школы. В классе никто к мероприятию не готовился, родители тоже молчали. Но волей случай мама послала меня в универмаг через час после случившегося. Стояла легкая дымка - я решила, что, может быть, дождь собирается. А на следующий день мы уезжали всей семьей на юг, в поезде нас об этом происшествии уже расспрашивали. Шептались, что все металлические деньги у погибших спеклись. В школе провели быструю панихиду и на этом забыли, что дети были.

СЛУХИ

В тот же вечер «Голос Америки» сообщал, что «в деревне Киров произошла страшная трагедия». Официальные же органы и местные СМИ комментариев не давали.

Параллельно стало известно, что кировские промышленные предприятия получили срочный заказ на изготовление более чем сотни гробов. А после люди сплетничали якобы о колоннах гробов с целой похоронной процессией, прошедшей по городу. Но это расходится с реальными историческими свидетельствами.

- Я помню, что было обнаружено 32 трупа обгоревших людей, которые отправили в морг, - говорил М. М. Малышев. - Живых скорая помощь развозила по больницам. […] К исходу третьих суток все работы были закончены. Все, что осталось от разрушенного взрывом здания, было погружено на самосвалы и вывезены за пределы стадиона.

- Расследование уголовного дела было засекречено с самого начала, - вспоминал прокурор Е. М. Манылов. - Отрабатывались два момента: диверсия или чья-то небрежность. Вспомните те годы: многие события не предавались гласности, чтобы не волновать людей и не порочить руководящие органы… Число погибших и пострадавших было под секретом, слухам способствовали и «вражеские голоса». Если верить слухам, то получается, что кого-то хоронили тайком, без родственников, но, извините, это уже из области фантастики.

К 6 июня 1968 года было 35 погибших и 66 пострадавших. За время следствия скончались еще 4 человека, а число пострадавших выросло до 72. Среди погибших - 11 детей, 9 военнослужащих местного гарнизона, 3 московских артистов.

СЛЕДСТВИЕ И ПРИГОВОР

- В этой трагедии, я считаю, нет вины ни милиции, ни пожарников, - вспоминал все тот же М. Л. Эпштейн. - Не был предусмотрен один вопрос: тогда не требовалось разрешения на провоз пороха. […] Вторая причина - в халатности работников. Пиротехник Березенцев в нарушение договора работал один, многое делал в спешке. Я видел, как он с поля побежал в здание, а спустя секунды раздался взрыв.

Уголовное дело составило 18 томов. Возбудили его по статье «Халатность», подозреваемых было семеро, в том числе руководители театра и стадиона, пожарного отряда и пожарной части. Директора Московского театра массовых представлений Н. Петренко приговорили к двум с половиной годам исправительно-трудовой колонии общего режима, другим фигурантам (не всем) дали еще меньшие тюремные сроки. 16 пострадавшим и 16 семьям погибших выплатили по 100 рублей из городской казны.

- Никто из осужденных не знал о складировании пиротехники в служебном помещении, - рассказывал «Комсомолке» заслуженный юрист России, автор книги «Вся правда о взрыве на стадионе «Трудовые резервы» В. Манылов. - Это помещение оказалось под буфетом на втором этаже административного здания, где от взрыва погиб 21 человек.

При этом более 70 человек за ликвидацию ЧП, спасение и помощь пострадавшим были награждены орденами Красной Звезды, медалями «За трудовое отличие» и «За отвагу на пожаре». 10 из них - посмертно.

*По материалам архива КП, В. Манылова, проекта «Пешком по Вятке», сайта «Родная Вятка»