В Кировской области более трех тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона

Больше всего пострадавших подцепили клеща на даче. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода постепенно идет на улучшение, и кировчане все чаще бывают на природе. В особенности это касается дачников. Но не следует забывать о том, что на садовом участке и в лесах вас могут поджидать нежеланные сюрпризы. Областной Роспотребнадзор рассказывает, какова сейчас ситуация с клещами в регионе.

СРЕДИ ТРЕХ ТЫСЯЧ УКУШЕННЫХ - ПЯТЬСОТ ДЕТЕЙ

По состоянию на 7 мая начала сезона от укусов паразитов пострадали 3168 жителя Кировской области, среди них - 526 детей. У шестерых пациентов обнаружили боррелиоз, в том числе у одного ребенка. Случаев заболевания другими инфекциями не выявлено.

- Данные лабораторных исследований клещей, снятых с людей, свидетельствуют о высокой инфицированности возбудителем боррелиоза - 49,5%, клещевым вирусным энцефалитом - 0,8%, эрлихиозом - 8%. Поэтому исследования клещей в целях решения вопроса профилактики являются необходимой мерой, в случае если присасывания клеща не удалось избежать, - добавили в областном Роспотребнадзоре.

ОСНОВНАЯ ОПАСНОСТЬ - ДАЧА

По данным ведомства, большинство пострадавших поймали клеща на даче. В связи с этим жителям Кировской области настоятельно рекомендуют провести акарицидную обработку опасных территорий в садоводческих товариществах, садоводам - на своих участках или в зеленой зоне непосредственно на придомовой территории.

Стоит также отметить, что в Кирове и области продолжают бороться с паразитами. От клещей обезопасили 803 гектара по всему региону, что составляет 32% от запланированных площадей. В самом Кирове в двух районах уже закончился первый этап обработки. Оба этапа должны завершиться до 12 июня на всех территориях города.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТИ?

Кировчан предупреждают: в последующие дни прогнозируется рост численности клещей в природе. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности:

- использовать правильную одежду, которая не допустит попадание паразита на кожу;

- обработка противоклещевыми препаратами;

- регулярный осмотр тела и одежды как на природе (каждые 15-20 минут), так и после возвращения домой.

Самым эффективным способом профилактики от инфекций, переносимых клещами, остается своевременная вакцинация, которой также не стоит пренебрегать. Прививки можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинироваться необходимо за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.