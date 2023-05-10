В двух районах Кирова завершили первый этап обработки от клещей

Общественные территории Кирова продолжают обрабатывать от клещей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух районах Кирова закончился первый этап акарицидной обработки. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Октябрьском районе от клещей обезопасили парк Победы, сквер Трудовой славы, бульвар по улице Ломоносова от Московской до Лепсе, улицу Северная Набережная. В Первомайском районе работы провели на более чем 120 территориях. Среди них - парки им. Гагарина, «Ежовка», Александровский сад и пешеходная зона на набережной Грина.

В Нововятском районе специалисты обработали набережную, парк ЛПК, скверы на площади Победы и у школы № 65. В Ленинском районе первый этап планируют завершить до 15 мая. Сейчас он идет в Лянгасово и центре города. Уже защищены от клещей общественные территории в Дороничах.

Добавим, что второй этап акарицидной обработки должен завершиться до 12 июня.