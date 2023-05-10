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НовостиОбщество10 мая 2023 13:42

В двух районах Кирова завершили первый этап обработки от клещей

Полностью работы должны закончиться до 12 июня
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общественные территории Кирова продолжают обрабатывать от клещей.

Общественные территории Кирова продолжают обрабатывать от клещей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух районах Кирова закончился первый этап акарицидной обработки. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Октябрьском районе от клещей обезопасили парк Победы, сквер Трудовой славы, бульвар по улице Ломоносова от Московской до Лепсе, улицу Северная Набережная. В Первомайском районе работы провели на более чем 120 территориях. Среди них - парки им. Гагарина, «Ежовка», Александровский сад и пешеходная зона на набережной Грина.

В Нововятском районе специалисты обработали набережную, парк ЛПК, скверы на площади Победы и у школы № 65. В Ленинском районе первый этап планируют завершить до 15 мая. Сейчас он идет в Лянгасово и центре города. Уже защищены от клещей общественные территории в Дороничах.

Добавим, что второй этап акарицидной обработки должен завершиться до 12 июня.