Прогноз погоды на май 2023 года в Кирове: ожидается потепление до +25 градусов

В третьей декаде мая в Кировской области может установиться по-настоящему летняя погода Фото: Анна МАМАЕВА

Во второй половине мая в Кировской области ожидается значительное потепление. Подробный прогноз опубликовали метеорологи-любители.

ЖАРКАЯ И СУХАЯ ПОГОДА

В мае 2023 года в течение месяца в Кировской области температура воздуха будет держаться на 0,5-1 градус выше нормы. Количество осадков прогнозируют в пределах привычных значений.

Как рассказали в сообществе «Любительская метеорология», до 15 мая в регионе ожидается довольно прохладная погода. Однако затем во второй половине месяца начнется устойчивое потепление. Так, дневная температура воздуха будет составлять +20 градусов.

Более того, в третьей декаде месяца есть высокая вероятность формирования блокирующего антициклона над Уралом и Поволжьем. По словам метеорологов-любителей, такое явление может привести к установлению на территории области жаркой и сухой погоды. В этот период столбик термометра может подниматься на 2-4 градуса выше нормы. Особенно заметно повышение температуры будет ощущаться на северо-востоке области.

- При такой синоптической ситуации возможно и более интенсивное потепление до +25…+30 градусов и выше, по аналогии с 2015 годом, - отметили в сообществе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Довольно часто погода в мае бывает переменчивой. В том числе, на смену теплым и солнечным дням приходят холода. Как отмечают метеорологи-любители, особенно опасными становятся вторжения арктических воздушных масс. Так, в 1990 году в течение месяца наблюдалось несколько волн холода с ночными заморозками. Также май выдался прохладным в 1980, 1999, 2008, 2017, 2022 годах.

Периодически за счет мощных блокирующих антициклонов погода в мае бывает по-настоящему летней. Таким оказался месяц в 1984, 2013, 2021 годах. Случались также года, когда холодное начало мая с ночными заморозками компенсировалось во второй половине месяца. Так было в 1995 и 2007-м.

Напомним, что в начале мая на Кировскую область обрушились снегопады. Об осадках сообщили жители областного центра, Подосиновского, Юрьянского, Опаринского и других районов.