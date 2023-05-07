На Кировскую область обрушились майские снегопады

Синоптики говорят, что снежный покров может сойти з сутки. ФОТО: vk.com/zlo43

Не успели кировчане порадоваться теплой погоде, как их ждал новый погодный сюрприз: на область обрушились снегопады. На улице резко похолодало, как и в квартирах горожан - отопление ведь уже выключили.

Социальные сети оказались заполнены фотографиями заснеженных улиц. На непогоду жалуются не только кировчане, но и жители районов - Подосиновского, Юрьянского Опаринского и других. Непогода коснулась почти всех.

Свой прогноз для тех, кто оказался неготовым к таким «подаркам природы», опубликовали метеорологи-любители. По их данным, в разных районах Кировской области выпадет от 1 до 3 мм осадков. К счастью, непогода задержится в нашем регионе ненадолго.

- Вероятно формирование временного снежного покрова высотой до 1-2 см. Днем снежный покров должен сойти полностью, - сообщает паблик «Любительская метеорология в Кирове».