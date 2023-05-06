Афиша мероприятий на праздничны выходные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СУББОТА, 6 МАЯ

Драматический театр приглашает на постановку «Не в свои сани не садись». Действие пьесы происходит в уездном городе Черемухине. Дочь местного купца влюбляется в заезжего молодца, отставного кавалериста. Вот только у офицера свои цели - выгодно жениться, чтобы поправить свое материальное положение. Но отец девушки понимает истинное намерение жениха и устраивает ему проверку.

Начало в 15.00 и в 17.00

Возрастное ограничение: 16+

Кировский областной Драматический театр, улица Московская, 37

Кроме того, там же в драматическом театре подготовили пьесу для маленьких зрителей. «Сказки Нарнии» - история о волшебной стране, которую главные герои спектакля нечаянно находят в платяном шкафу старого дома. Они были туда отправлены родителями на отдых, подальше от «сложностей и проблем» взрослого мира. Но им приходится столкнуться с другой проблемой. Нарнию захватила Белая Колдунья, и не дает наступить Рождеству. Люси, Эдмунд, Сьюзен и Питер вступают в борьбу со злой Королевой, заручившись при этом помощью новых сказочных друзей.

Начало в 10.00 и в 12.00

Возрастное ограничение: 6+

Кировский областной Драматический театр, улица Московская, 37

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, пройдет в Вятской филармонии. Перед зрителями выступят оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина. Главный дирижер - заслуженный артист России Александр Чубаров. Солисты и творческие коллективы города Кирова.

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 12+

Вятская филармония, Ленина, 102б

Аквапарк «Дружба» приглашает всю семью на вечеринку «Защитники». Порадуйте себя и своих детей музыкой, горками, конкурсами, наполненными тайнами затонувшей империи. Играми и призами. Также организаторы подготовили фотосьемку.

Начало в 17:00

Возрастное ограничение: 0+

Аквапарк «Дружба», улица Грибоедова, 15.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ

«Поют и играют мальчишки» - масштабный творческий проект Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, который был впервые реализован на сцене филармонии 16 февраля 2018 года. По традиции каждый год талантливые мальчишки города Кирова - образцовые хоровые коллективы и солисты-инструменталисты покоряют слушателей своей любовью к музыке и увлеченностью творчеством.

Начало в 16.00

Возрастное ограничение: 6+

Вятская филармония, Ленина, 102б

«Умная собачка Соня» - это история о необыкновенном животном, которое хочет знать все. Она легко спокойную жизнь соседей превращает в приключение, полное неожиданных открытий и сюрпризов. Никто из жителей дома не догадывался, что есть цветок, способный сделать зиму посреди лета, что песочница раньше была морским дном, а рыбачить можно прямо из окна своей квартиры!

Начало в 11.00

Возрастное ограничение: 0+

Театр кукол имени Афанасьева, улица Спасская, 22

Драматический театр представляет вашему вниманию пьесу «Мэри Поппинс». История о няне, умеющей творить волшебство. Приключения начинаются с того момента, когда на пороге дома семьи Бэнкс появляется молодая решительная женщина с саквояжем и зонтиком в руках. Именно ей суждено стать хранительницей тайн и секретов не только детей этой семьи, но и взрослых. Ведь во всем этом вполне благопристойном на первый взгляд городке, как оказалось, мало кто повзрослел по-настоящему.

Начало в 11.00

Возрастное ограничение: 6+

Кировский областной Драматический театр, улица Московская, 37

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ

Музей истории Хлынова приглашает детей на мастер-класс «оловянный солдатик». Вы узнаете все особенности процесса изготовления оловянных солдатиков, а также под руководством мастера отольете своего «офицера». Для будущего воина можно выбрать любую понравившуюся форму, в каком он будет костюме, с каким оружием, всадник или нет.

Начало в 13.00

Возрастное ограничение: 6+

Музей истории Хлынова, улица Герцена, 15в

Спектакль, по знаменитой пьесе Нины Гернет «Царевна-лягушка» расскажет о том, как трем сыновьям своим Царь-батюшка дает по стреле. В какую сторону выстрелят царские молодцы, там и найдут свою судьбу. Двум старшим достаются генеральская и купеческие дочери. А младшему досталась лягушка из болота. Но вскоре он узнает, что она не простая зеленая квакушка, а заколдованная царевна! Удастся ли ему, избалованному принцу, пройдя через множество испытаний, освободить свою красавицу-жену от злых чар Кощея Бессмертного и бабы Яги?

Начало в 11.00

Возрастное ограничение: 6+

Театр кукол имени Афанасьева, улица Спасская, 22

Также кировчанам предлагают посетить кинотеатры и оценить новинки кинематографа, такие как: Юра дворник (12+), Волшебная флейта (12+), Синистер. Начало (16+), Вызов (6+), Все страхи Бо! (18+), Астрал. Семейный обряд (16+), Кунг-фу жеребец (12+), Помилование (12+).

ВТОРНИК, 9 МАЯ

Ранее мы уже рассказывали, какие мероприятия пройдут в честь Дня Победы в Кирове. О параде, концертах и автопробеге можно посмотреть здесь.

«Судьба человека» - это история о простом русском человеке, который прошел сквозь лишения войны и ужасы плена, потерял родных и близких, но сохранил вопреки всему волю к жизни, веру в истинно великую силу добра и всепобеждающую любовь.

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 12+

Кировский областной Драматический театр, улица Московская, 37