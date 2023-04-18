Шел по трассе почти без сил и плакал: сотрудник кировского УФСИН нашел сбежавшего из дома школьника

Начальника отдела охраны регионального УФСИН подполковник Константин Лопарев спас мальчика на дороге. ФОТО: УФСИН России по Кировской области

Сообщения о пропавших детях появляются в сети если не каждый день, то еженедельно. Иногда поиски подростков длятся сутками. Других же удается вернуть домов почти сразу после обращения. Одной такой историей спасения поделились в УФСИН России по Кировской области.

НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ШКОЛЫ

Инцидент произошел в Омутнинском районе. Возвращаясь из рабочей поездки, заместитель начальника отдела охраны регионального УФСИН подполковник Константин Лопарев увидел на дороге мальчика, который без сопровождения взрослых шел в неизвестном направлении.

- Я был в командировке в поселке Котчиха. На обратном пути узнал, что в соседнем поселке Песковка пропал 12-летний ребенок. Увидев на трассе мальчика, у меня промелькнула мысль, что это может быть тот самый «беглец». Но оказалось, что это не тот ребенок, - рассказал Константин.

По словам сотрудника ведомства, мальчик был сильно напуган, истощен и плакал. Но, увидев взрослого в форме, юноша понял, что может рассчитывать на помощь.

Мужчина тут же отвез ребенка в отделение полиции города Кирс. К тому времени, как выяснилось, школьника уже объявили в розыск.

- Оказалось, что мальчик ушел из дома, не предупредив об этом родных. Когда он не вернулся из школы, его бабушка обратилась в полицию. К счастью, ничего страшного с ним не произошло, и в тот же вечер ребенка вернули родным, - рассказал Константин Лопарев.

Сотрудники МВД поблагодарили подполковника, за то, что он не оставил парня в беде.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Похожий инцидент произошел 20 февраля 2023 года в Советске. В тот день около 21.30 дежурным нарядам вневедомственной охраны передали, что 15-летняя девушка не вернулась домой.

Спустя примерно четыре часа старшие сержанты полиции Максим Гладышев и Дмитрий Стрельников, осматривая прибрежную зону реки Пижма, услышали крики о помощи, доносившиеся с противоположного берега. По льду россгвардецы перебрались к пострадавшей.

Стоит отметить, что температура в ту ночь опустилась до -20 градусов. Школьницу обнаружили в двухстах метрах от берега. Сотрудники донесли ее на руках до машины скорой помощи.

НУЖНО ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Кировской области рассказали, почему необходимо заявить о пропавшем в правоохранительные органы и почему активисты не могут без этого начать поиски.

Для волонтеров обращение в полицию - подтверждение факта, что человек действительно пропал. Просто иногда люди пользуются ресурсами отряда, чтобы разыграть приятелей, найти должника или просто восстановить связи со старым знакомым. Но такие ложные обращения лишь усложняют поиск тех, кому действительно нужна помощь.

Также обращение в полицию подтверждает личность заявителя, который может обладать всей необходимой информацией. Кроме того, у сотрудников МВД есть доступ к просмотру видеозаписей с камер наблюдения, они могут узнать местонахождение сотового телефона и сделать запросы по различным базам.

Исключением являются случаи, когда пропадают дети. Их волонтеры начинают искать незамедлительно, не дожидаясь отмашки правоохранительных органов.

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