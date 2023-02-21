В Кировской области росгвардейцы спасли замерзающую у реки 15-летнюю школьницу

Девушка отправилась на прогулку поздним вечером Фото: Иван Макеев

В Кировской области сотрудники Росгвардии спасли замерзающую девушку. Школьница отправилась гулять поздним вечером по Советску и заблудилась.

ПОТЕРЯЛАСЬ В 20-ГРАДУСНЫЙ МОРОЗ

Как сообщили в ведомстве, подросток решила прогуляться около 21.30 в понедельник, 20 февраля. Когда 15-летняя девушка в начале первого часа не вернулась домой, ее родные забеспокоились и обратились в полицию. Кроме того, температура воздуха в ночное время опустилась до -20 градусов.

Информацию о пропаже школьницы направили дежурным нарядам вневедомственной охраны, и в городе оперативно начались поиски девушки. В том числе, росгвардейцы осмотрели набережную реки Пижма с фонариками.

Около 01.30 старшие сержанты полиции Максим Гладышев и Дмитрий Стрельников услышали крики о помощи. Когда сотрудники ведомства спустились к реке, они обнаружили, что звук доносится с другого берега реки. Как отметили в пресс-службе Росгвардии по Кировской области, голос школьницы постепенно утихал, поэтому медлить было нельзя.

Замерзающую школьницу спасли старшие сержанты полиции Максим Гладышев (на фото слева) и Дмитрий Стрельников. Фото: 43.rosguard.gov.ru

ВЫНЕСЛИ НА РУКАХ К БРИГАДЕ СКОРОЙ

Тогда мужчины перешли русло реки по льду и продолжили поиски пропавшей. В итоге школьницу удалось обнаружить в поле в двухстах метрах от реки. Девушка сильно замерзла, поэтому ее на руках перенесли на противоположный берег реки, где ожидала бригада скорой помощи.

- По словам пострадавшей, накануне вечером она пошла погулять по набережной, спустилась к реке, потеряла ориентиры и стала удаляться в противоположную сторону от нужного берега, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Увидев в темноте фонарики росгвардейцев, замерзающая девушка постаралась криком привлечь внимание.

Сейчас жительница Советска находится в больнице. Решается вопрос о поощрении сотрудников, спасших девушку.