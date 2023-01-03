В Кировской области больше 15 тысяч жителей заболели ОРВИ за неделю

Уровень заболеваемости снизился, однако эпидпорог по-прежнему превышен Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Кировской области продолжают болеть острыми респираторными инфекциями. Так, за неделю с 26 декабря по 1 января ОРВИ подхватили 15 775 человек. Из них 49,9% - дети до 14 лет.

СТАЛИ МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ КОРОНАВИРУСОМ

Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре уровень заболеваемости снизился на 11,73%. Однако эпидпорог по-прежнему превышен - на 104,18%.

По сравнению с прошлой неделей, среди населения старше 15 лет уровень заболеваемости вырос на 3,45%. Высокий уровень заболевших связан с циркуляцией вирусов гриппа, риновируса и другими.

Уровень заболеваемости коронавирусом при этом снизился на 3% и составил 15,27 на 100 тысяч населения. Всего диагноз установили у 190 жителей.

На кировчан от 18 до 64 лет пришлось 60,5% от всех подтвержденных случаев. Доля заболевших детей составила 5,2%.

Жителям напомнили, что самым эффективным методом профилактики гриппа по-прежнему считается вакцинация. Это помогает снизить риск заболеваемости и избежать осложнений. В Кировской области массовая вакцинация завершена, однако прививку можно сделать, обратившись в поликлинику по месту жительства.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Чтобы избежать заражения, кировчанам советуют соблюдать определенные рекомендации:

- мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующие салфетки;

- прикрывать при кашле и чихании нос и рот салфетками и затем выбрасывать их;

- использовать маску в людных местах;

- не трогать руками глаза, нос и рот;

- если заболели, то оставаться дома и обращаться к врачу;

- соблюдать постельный режим, пить больше жидкости;

- проветривать помещение и дезинфицировать поверхности.

Кроме того, кировчанам напомнили, что здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма инфекции. Для этого режим должен включать в себя полноценный сон, пищу, богатую белками, витаминами и минералами, а также физическую активность.

Отметим, что больницы продолжат в новогодние праздники ежедневно оказывать медпомощь пациентам. Подробнее о режиме работы учреждений можно узнать здесь.