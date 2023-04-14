Афиша мероприятий на 15 и 16 апреля 2023 года в Кирове: вечеринка в аквапарке, концерт участника шоу «Песни» и выставка, посвященная Высоцкому

Кировчанам предлагают посетить театры, кино, выставки и другие мероприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

Аквапарк «Дружба» проведет для всей семьи вечеринку «Миньоны». Вас ждет музыка, горки, бассейны, веселые конкурсы и игры и конечно же призы. Стоимость входного билета на 4 часа 799 рублей с человека, дети до 5 лет -299 рублей, до 4 лет вход бесплатный.

Начало в 17:00

Возрастное ограничение: 0+

Аквапарк «Дружба», улица Грибоедова, 15.

Любители творчества Василия Шукшина смогут увидеть постановку «Шукшин. Рассказы» в Драматическом театре приготовили постановку по мотивам рассказов автора, таким как: «Ночью в бойлерной», «Миль пардон, мадам!», «Случай в ресторане», «Степка», «Космос, нервная система и шмат сала», «Бессовестные».

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 12+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Постановка «Гудбай, Берлин!» - это история про взросление, опасное путешествие, финал которого непредсказуем. Потому что, в конечном счете, это путешествие не столько по своей стране, сколько по тайным тропам своего сердца. Путь к себе настоящему и возможность себя узнать и принять. Таким, какой ты есть. Даже если окружающие считают тебя полным психом. Артисты «Театра на Спасской» предлагают посетить спектакль всей семье, Может быть после постановки вам захочется сказать друг другу что-то важное.

Начало в 18.00

Возрастное ограничение: 16+

Кировский государственный театр юного зрителя, улица Спасская, 17.

В клубе «Gaudi» состоится концерт Юрия Николаенко «NЮ». Певец является участником нескольких проектов на ТНТ, автор 5 альбомов: «В сердце» «Live album», «Больше не полетаем» «Безумный» и «Жизнь д». Проект «NЮ» это - лирика, смесь музыкальных жанров от пиано-рока до настоящего рок-н-ролла.

Начало в 20.00

Возрастное ограничение: 16+

Ночной клуб «Gaudi», улица Володарского, 103а.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

Кировский областной краеведческий музей представляет вашему вниманию выставку, посвященную творчеству Владимира Высоцкого «Колея эта - только моя!». Экспозиция представляет зрителю Владимира Семеновича в разные периоды его жизни, в разных ипостасях его таланта. Кировчане смогут увидеть подлинные гитары, на которых играл актер, копии билетов на последние спектакли «Гамлет», личные вещи артиста, афиши театра, копии автографов и известных стихов, фотографии сцен из спектаклей и кадров из кинофильмов.

Возрастное ограничение: 18+

Кировский Краеведческий музей, улица Cпасская, 6.

Драматический театр представляет иронический детектив в двух действиях по пьесе Дона Нигро в переводе Виктора Вебера «Тайна замка Рейвенскрофт». Инспектор Раффинг приезжает в замок богатой семьи. В поместье с недавних пор живут только женщины – пять удивительных дам, каждая из которых по части выдумок даст фору любому сказочнику. Детективу предстоит узнать, что за тайна скрывается за приличным фасадом старого замка.

Начало в 17.00

Возрастное ограничение: 16+

Кировский областной Драматический театр улица, Московская, 37.

Театр на Спасской представляет вашему вниманию историю о подростках, о родительских ожиданиях, о том, как трудно найти человека, с которым хочется поговорить по-настоящему. «Бог ездит на велосипеде» пьеса про то, что быть настоящим вообще очень трудно.

Начало в 18.00

Возрастное ограничение: 12+

Кировский государственный театр юного зрителя, улица Спасская, 17.

Кировчанам также предлагают посетить кинотеатры и оценить шедевры кинематографа: Я хочу! Я буду! (12+), Д’Артаньян (12+), Джон Уик 4 (18+), Приключения Аргонавтов (6+), Любовь-морковь. Восстание машин (16+), Принц пустыни (6+), Мое прекрасное несчастье (16+), Зверолэнд (6+).

Напомним, что в выходные отмечается православная Пасха. Ранее мы уже рассказывали, в каких храмах пройдут богослужения в 2023 году в Кирове.