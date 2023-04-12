Расписание Пасхальных богослужений в 2023 году в Кирове: списки и адреса храмов

Кировчан приглашают на пасхальные богослужения 15-16 апреля 2023 года.
Фото: ИВАНОВА Диана
Приближается праздник Пасхи - значимая дата для всех православных кировчан. По традиции в храмах в Великую субботу, которая выпадает на 15 апреля, после утренних богослужений состоится освящение пасок, яиц и куличей. Вечером проводятся торжественные пасхальные службы с крестным ходом вокруг храма.
Вятская епархия приглашает всех православных христиан 15 и 16 апреля, в Великую Субботу и Светлое Христово Воскресение на соборные молитвы. «Комсомолка» узнала, в каких храмах пройдут Пасхальные богослужения в 2023 году в Кирове.
Свято-Успенский собор Трифонова монастыря (Горбачева, 4)
15 апреля
08.00 - Литургия
10.30-16.00 - освящение куличей и пасок
20.00 - чтение Деяний святых апостолов
23.30 - Полунощница
16 апреля
00.00 - Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия
08.00 - Литургия (Никольский храм)
09.00 - Литургия (Успенский собор)
16.00 - Великая вечерня
Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Ивана Попова, 85)
15 апреля
07.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия
10.00-18.00 - освящение куличей и пасок
14.00-19.00 - исповедь
19.00-22.30 - чтение Деяний Святых Апостолов
23.30 - Полунощница
16 апреля
00.00 - Крестный ход. Утреня. Литургия
09.00 - Поздняя Литургия. Крестный Ход (во время Утрени и Литургий исповеди не будет)
11.00-13.00 - освящение куличей и пасок
17.00 - Вечерня. Утреня. Встреча Благодатного Огня
Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Ломоносова, 1)
15 апреля
07.00 - Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия
10.00-18.00 - освящение куличей и пасок
14.00-19.00 - исповедь
19.00-22.30 - чтение Деяний Святых Апостолов
23.30 - Полунощница
16 апреля
00.00 - Крестный ход, Утреня, Литургия
09.00 - Поздняя Литургия, Крестный Ход. Во время Утрени и Литургий исповеди не будет
11.00-15.00 - освящение куличей и пасок
17.00 - Вечерня, Утреня, встреча Благодатного Огня
Царево-Константиновская Знаменская церковь (Свободы, 70а)
15 апреля
11.00-17.00 - освящение куличей и пасок
16 апреля
00.00-03.00 - Пасхальное богослужение
09.00-11.00 - Литургия
Храм великомученика и целителя Пантелеимона (Воровского, 98)
15 апреля
07.00 - Общая исповедь
07.40 - Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией святителя Василия Великого
12.00 - 18.00 Освящение куличей и пасох. Исповедь
20.00 - Чтение Деяний святых Апостолов
23.30 - Полунощница
16 апреля
00.00 - Пасхальная утреня. Литургия
06.30 - Исповедь
07.00 - Литургия
08.30 - Исповедь
09.00 - Литургия
17.00 - Пасхальные вечерня и утреня
Свято-Серафимовский собор (Урицкого, 25)
15 апреля
08.00 - исповедь. Часы третий, шестой и девятый. Изобразительны. Вечерня с Литургией святителя Василия Великого. Освящение хлеба и вина, яиц, куличей, пасок
08.00-11.00 - исповедь в верхнем храме
11.00-18.00 - исповедь в нижнем храме
11.00-18.00 - освящение яиц, куличей, пасок (нижний храм)
22.00 - чтение деяний св. Апостолов
23.30 - полунощница. Внесение плащаницы в алтарь
16 апреля
00.00 - пасхальный крестный ход. Утреня. Часы пасхи. Литургия (исповеди не будет)
02.00 - освящение артоса, яиц, куличей, пасок
09.00 - часы Пасхи, Литургия, крестный ход (исповеди не будет)
17.00 - Великая Пасхальная вечерня
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Луганская, 5а)
15-16 апреля
12.00-18.00 - освящение яиц, куличей, пасок
23.30-02.30 - часы Пасхи, Литургия, крестный ход
Екатерининский храм (домовая церковь Вятской православной гимназии, Московская, 35а)
15 апреля
06.20 - Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия
12.00-18.00 - освящение куличей, яиц
21.00 - чтение Деяний святых апостолов
23.30 - полунощница
16 апреля
00.00 - Пасхальная утреня. Литургия
16.00 - Пасхальная Великая вечерня
Храм Михаила Пресвитера (Лобановское кладбище)
15 апреля
08.00 - Вечерня. Литургия
22.00 - Чтение Деяний святых Апостолов
23.30 - Полунощница
16 апреля
00.00 - Крестный Ход. Пасхальная утреня
10.00 - Литургия. Крестный ход
Никольский храм города (микрорайон Домостроитель, улица 60 лет Комсомола, 10)
15 апреля
08.00 - Божественная литургия
10.00 - 14.00 - освящение куличей
16 апреля
00.00 - Утреня, Литургия
09.00 - Литургия
16.00 - Вечерня
Троицкий храм (слобода Макарье, Проезжая, 27)
15 апреля
08.00 - Часы, Божественная Литургия
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00 - освящение куличей и яиц
21.00 - Чтение Деяний святых Апостолов
16 апреля
00.00 - Пасхальный крестный ход, Утреня, Литургия
09.00 - Поздняя Божественная литургия
11.00 - Таинство Крещения
Покровская церковь (Новомакарьевское кладбище)
15 апреля
11.00-18.00 - освящение куличей и яиц
16 апреля
00.00-03.00 - Пасхальный крестный ход, Утреня, Литургия
09.00 - Божественная литургия
Храм Иоанна Предтечи (Свободы, 54д)
15 апреля
10.30-18.00 - освящение куличей и яиц
22.00-02.30 - Пасхальное богослужение
16 апреля
Освящение куличей после ночной Литургии и утром после поздней Литургии
Ильинская церковь (Лепсе, 4к1)
15 апреля
10.30-15.00 - освящение куличей и яиц
23.30 - Пасхальное богослужение
Храм в честь Сорока мучеников Севастийских (Динамовская, 28)
15 апреля
10.00-12.00 - освящение куличей и яиц
16 апреля
00.00-02.00 - Пасхальное богослужение
09.00 - Божественная литургия
Михаило-Архангельский храм (слобода Соломинцы, Мичурина, 22)
15 апреля
11.00-13.00 - освящение куличей и яиц.
16 апреля
00.00-03.00 - Пасхальное богослужение
07.45-10.00 - Божественная литургия
Храм святого блаженного Прокопия Вятского (слобода Сошени, Трактовая, 2б)
15 апреля
09.00-14.00 - освящение куличей и яиц
16 апреля
00.00 - Пасхальный Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.
09.00 - Литургия - Божественная литургия
Церковь в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Нововятск, Рухлядьева, 10а)
15-16 апреля
11.00-03.00 - освящение куличей и яиц
22.00-03.00 - Пасхальное богослужение
Спасо-Преображенский женский монастырь (Динамовский проезд, 6)
15-16 апреля
07.00 - Божественная литургия
10.00-12.00 - освящение куличей и яиц
23.30-02.00 - Пасхальное богослужение