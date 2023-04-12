Расписание Пасхальных богослужений в 2023 году в Кирове: списки и адреса храмов

Кировчан приглашают на пасхальные богослужения 15-16 апреля 2023 года. Фото: ИВАНОВА Диана

Приближается праздник Пасхи - значимая дата для всех православных кировчан. По традиции в храмах в Великую субботу, которая выпадает на 15 апреля, после утренних богослужений состоится освящение пасок, яиц и куличей. Вечером проводятся торжественные пасхальные службы с крестным ходом вокруг храма.

Вятская епархия приглашает всех православных христиан 15 и 16 апреля, в Великую Субботу и Светлое Христово Воскресение на соборные молитвы. «Комсомолка» узнала, в каких храмах пройдут Пасхальные богослужения в 2023 году в Кирове.

Свято-Успенский собор Трифонова монастыря (Горбачева, 4)

15 апреля

08.00 - Литургия

10.30-16.00 - освящение куличей и пасок

20.00 - чтение Деяний святых апостолов

23.30 - Полунощница

16 апреля

00.00 - Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия

08.00 - Литургия (Никольский храм)

09.00 - Литургия (Успенский собор)

16.00 - Великая вечерня

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Ивана Попова, 85)

15 апреля

07.00 - Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия

10.00-18.00 - освящение куличей и пасок

14.00-19.00 - исповедь

19.00-22.30 - чтение Деяний Святых Апостолов

23.30 - Полунощница

16 апреля

00.00 - Крестный ход. Утреня. Литургия

09.00 - Поздняя Литургия. Крестный Ход (во время Утрени и Литургий исповеди не будет)

11.00-13.00 - освящение куличей и пасок

17.00 - Вечерня. Утреня. Встреча Благодатного Огня

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Ломоносова, 1)

15 апреля

07.00 - Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия

10.00-18.00 - освящение куличей и пасок

14.00-19.00 - исповедь

19.00-22.30 - чтение Деяний Святых Апостолов

23.30 - Полунощница

16 апреля

00.00 - Крестный ход, Утреня, Литургия

09.00 - Поздняя Литургия, Крестный Ход. Во время Утрени и Литургий исповеди не будет

11.00-15.00 - освящение куличей и пасок

17.00 - Вечерня, Утреня, встреча Благодатного Огня

Царево-Константиновская Знаменская церковь (Свободы, 70а)

15 апреля

11.00-17.00 - освящение куличей и пасок

16 апреля

00.00-03.00 - Пасхальное богослужение

09.00-11.00 - Литургия

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (Воровского, 98)

15 апреля

07.00 - Общая исповедь

07.40 - Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией святителя Василия Великого

12.00 - 18.00 Освящение куличей и пасох. Исповедь

20.00 - Чтение Деяний святых Апостолов

23.30 - Полунощница

16 апреля

00.00 - Пасхальная утреня. Литургия

06.30 - Исповедь

07.00 - Литургия

08.30 - Исповедь

09.00 - Литургия

17.00 - Пасхальные вечерня и утреня

Свято-Серафимовский собор (Урицкого, 25)

15 апреля

08.00 - исповедь. Часы третий, шестой и девятый. Изобразительны. Вечерня с Литургией святителя Василия Великого. Освящение хлеба и вина, яиц, куличей, пасок

08.00-11.00 - исповедь в верхнем храме

11.00-18.00 - исповедь в нижнем храме

11.00-18.00 - освящение яиц, куличей, пасок (нижний храм)

22.00 - чтение деяний св. Апостолов

23.30 - полунощница. Внесение плащаницы в алтарь

16 апреля

00.00 - пасхальный крестный ход. Утреня. Часы пасхи. Литургия (исповеди не будет)

02.00 - освящение артоса, яиц, куличей, пасок

09.00 - часы Пасхи, Литургия, крестный ход (исповеди не будет)

17.00 - Великая Пасхальная вечерня

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Луганская, 5а)

15-16 апреля

12.00-18.00 - освящение яиц, куличей, пасок

23.30-02.30 - часы Пасхи, Литургия, крестный ход

Екатерининский храм (домовая церковь Вятской православной гимназии, Московская, 35а)

15 апреля

06.20 - Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия

12.00-18.00 - освящение куличей, яиц

21.00 - чтение Деяний святых апостолов

23.30 - полунощница

16 апреля

00.00 - Пасхальная утреня. Литургия

16.00 - Пасхальная Великая вечерня

Храм Михаила Пресвитера (Лобановское кладбище)

15 апреля

08.00 - Вечерня. Литургия

22.00 - Чтение Деяний святых Апостолов

23.30 - Полунощница

16 апреля

00.00 - Крестный Ход. Пасхальная утреня

10.00 - Литургия. Крестный ход

Никольский храм города (микрорайон Домостроитель, улица 60 лет Комсомола, 10)

15 апреля

08.00 - Божественная литургия

10.00 - 14.00 - освящение куличей

16 апреля

00.00 - Утреня, Литургия

09.00 - Литургия

16.00 - Вечерня

Троицкий храм (слобода Макарье, Проезжая, 27)

15 апреля

08.00 - Часы, Божественная Литургия

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00 - освящение куличей и яиц

21.00 - Чтение Деяний святых Апостолов

16 апреля

00.00 - Пасхальный крестный ход, Утреня, Литургия

09.00 - Поздняя Божественная литургия

11.00 - Таинство Крещения

Покровская церковь (Новомакарьевское кладбище)

15 апреля

11.00-18.00 - освящение куличей и яиц

16 апреля

00.00-03.00 - Пасхальный крестный ход, Утреня, Литургия

09.00 - Божественная литургия

Храм Иоанна Предтечи (Свободы, 54д)

15 апреля

10.30-18.00 - освящение куличей и яиц

22.00-02.30 - Пасхальное богослужение

16 апреля

Освящение куличей после ночной Литургии и утром после поздней Литургии

Ильинская церковь (Лепсе, 4к1)

15 апреля

10.30-15.00 - освящение куличей и яиц

23.30 - Пасхальное богослужение

Храм в честь Сорока мучеников Севастийских (Динамовская, 28)

15 апреля

10.00-12.00 - освящение куличей и яиц

16 апреля

00.00-02.00 - Пасхальное богослужение

09.00 - Божественная литургия

Михаило-Архангельский храм (слобода Соломинцы, Мичурина, 22)

15 апреля

11.00-13.00 - освящение куличей и яиц.

16 апреля

00.00-03.00 - Пасхальное богослужение

07.45-10.00 - Божественная литургия

Храм святого блаженного Прокопия Вятского (слобода Сошени, Трактовая, 2б)

15 апреля

09.00-14.00 - освящение куличей и яиц

16 апреля

00.00 - Пасхальный Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.

09.00 - Литургия - Божественная литургия

Церковь в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Нововятск, Рухлядьева, 10а)

15-16 апреля

11.00-03.00 - освящение куличей и яиц

22.00-03.00 - Пасхальное богослужение

Спасо-Преображенский женский монастырь (Динамовский проезд, 6)

15-16 апреля

07.00 - Божественная литургия

10.00-12.00 - освящение куличей и яиц

23.30-02.00 - Пасхальное богослужение