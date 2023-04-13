«Кракен», «Омикрон» и рост по гриппу и ОРВИ: чем сейчас болеют кировчане

Чуть реже коронавирусом стали болеть дети. Фото: kirovreg.ru

За прошедшую неделю общая заболеваемость гриппом и ОРВИ среди кировчан снова пошла «в гору». Об этом свидетельствуют санитарные эксперты. «КП» - Киров» делится актуальными данными.

ВИРУС ГРИППА В

Заболеваемость значительно - на четверть - ниже эпидемического порога. Однако по сравнению с концом марта - началом апреля она все же выросла на 11,6% (было 6,4 тысячи новых пациентов, стало практически 7,2 тысячи). Средний показатель - 58,15 случая на 10 тысяч жителей региона. Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах. Однако ни в одной из них не превышен недельный эпидемический порог.

- Во всех положительных «находках» выделен вирус гриппа В, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Из числа других респираторных инфекций негриппозного происхождения лидируют РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы, на долю которых пришлось 55% от всех положительных результатов исследований.

ТЕ ЖЕ ШТАММЫ

Новую коронавирусную инфекцию за неделю зафиксировали у 258 жителей Кировской области. Среди них 35 детей. Показатель заболеваемости остался на прежнем уровне: 20,9 на 100 тысяч граждан. Среди детей заболеваемость снизилась на 5%.

Исследования показали, что в нашем регионе все еще циркулирует множество вариантов штамма «Омикрон», также встречается и «Кракен».

С начала пандемии диагноз COVID-19 в Кировской области поставили уже 168 519 раз.

По данным федерального портала стопкоронавирус.рф, новых летальных случаев в нашем регионе по-прежнему не фиксируется. Предыдущая смерть от «короны» датирована мартом. Всего в Кировской области 1 102 жертвы новой коронавирусной инфекции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Клещи уже проснулись. В ближайшие месяцы эта проблема будет гораздо более острой, чем ковид.

Первый для нынешнего сезона случай присасывания клеща, напомним, был зафиксирован еще 29 марта в Малмыжском районе.