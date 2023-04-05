Больше гриппа, меньше ковида: чем болеют кировчане

За неделю ко врачам обратились 6,4 тысячи заболевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Показатели заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом меняются из недели в неделю. «КП» - Киров» делится актуальной статистикой управления Роспотребнадзора по Кировской области.

ОРВИ ИДУТ НА УБЫЛЬ

Темпы прироста заболеваемости ОРВИ в конце марта - начале апреля были отрицательные: -7,05% к предыдущей неделе. В среднем вышло 52,1 случая на 10 тысяч жителей. Показатели оказались на 44,35% ниже недельного эпидемического порога.

Незначительно больше заболело детей в возрасте до 2 лет и 3-6 лет. Сильнее всего (-9,44%) заболеваемость упала среди кировчан старше 15 лет.

ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ

А вот «грипповать» жители Кировской области стали гораздо чаще: заболеваемость выросла на 23,73%. Рост зафиксирован во всех возрастных группах. Однако в пересчете на реальные случаи всплеск не кажется таким уж страшным: за неделю грипп подцепили всего 55 человек.

- Мониторинг показал, что среди населения активно циркулируют вирусы как гриппозной, так и не гриппозной этиологии, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Во всех положительных «находках» в 15% случаев выделен вирус гриппа H1N1, в 23% случаев - грипп В.

Из числа других инфекций лидируют РС-вирусы, риновирусы и парагрипп - в сумме 82,6%.

Всего за неделю грипп и ОРВИ диагностировали у 6 433 жителей Кировской области.

И «КОРОНА»

Новую коронавирусную инфекцию за неделю диагностировали у 260 жителей региона, в том числе у 37 детей. Случаев заболевания стало меньше на 6,14% (до 21,06 на 100 тысяч жителей).

Детей ковид задевает все реже (падение на 36,21%). По взрослым в целом без изменений: 22,6 случаев на 100 тысяч человек.

По данным официального федерального портала стопкоронавирус.рф, новых летальных случаев не отмечается. Предыдущая смерть от COVID-19 в Кировской области зафиксирована более двух недель назад, еще 13 марта. Общее число жертв в регионе с начала пандемии - 1 102.

Зачастую кировчане переносят «корону» на ногах и в легкой форме: нередки дни, когда на несколько десятков заболевших не приходится ни одной госпитализации.