В Кировской области за 11 месяцев в ДТП погибли 32 пешехода и пострадали 390

Каждая третья авария на кировских дорогах связана с наездом на пешеходов. Фото: ГИБДД Кировской области

Областная ГИБДД подвела итоги происшествий на дорогах Кировской области за 11 месяцев 2022 года. В центре внимания - аварии с пешеходами. Мы узнали, по каким причинам происходят такие ДТП и как их избежать.

В АВАРИЯХ ЕСТЬ ВИНА И САМИХ ПЕШЕХОДОВ

С начала 2022 года на дорогах региона погибли 32 пешехода. Еще 390 получили различные травмы. С наездом на людей связана каждая третья авария в Кировской области.

При этом в 175 случаях из 402 усматривается халатность самих пеших участников дорожного движения. По статистике, чаще всего людей сбивают в темное время суток. В зоне риска - пешеходы в возрасте 50+.

Госавтоинспекция приводит советы, как избежать аварии:

- соблюдайте ПДД с учетом погодных и дорожных условий;

- переходите проезжую часть по «зебре», сняв капюшон и убрав телефон. Не ленитесь смотреть по сторонам!

- если перехода поблизости нет - идите по линии тротуара под прямым углом, убедившись в безопасности;

- не забывайте о светоотражающих элементах на одежде.

ДТП С ДЕТЬМИ И ПАССАЖИРАМИ

Еще одна проблема - детский травматизм и аварийность при перевозке пассажиров. Эти вопросы обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в правительстве региона.

По данным областной ГИБДД, за минувший год количество ДТП с участием автобусов и троллейбусов сократилось на 5,4%. Уменьшилось число аварий, совершаемых начинающими водителями, на 33,1% (73 против 101). Один из факторов таких происшествий - низкое качество подготовки в автошколах.

Кроме того, незначительно снизилось количество ДТП с участием детей: 189 - в 2022 году, 193 - в 2021 году.

По каждому вопросу проработали варианты решений. Так, на следующую комиссию предложено пригласить руководителей предприятий, чьи водители чаще всех попадают в ДТП. По второму случаю рекомендовано выяснить у директоров автошкол, какие проблемы возникают при подготовке и как их возможно решить.

Чтобы сократить количество «детских» аварий, проводятся занятия в детсадах и школах, беседы с родителями. Представители ГИБДД предложили увеличить количество и масштаб профмероприятий.