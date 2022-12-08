В Кировской области ДТП с участием водителей-новичков стало меньше на 33%

Аварий с участием автобусов и троллейбусов стало меньше почти на 6% Фото: Олег Укладов

За 2022 год на 33,1% уменьшилось количество ДТП с участием начинающих водителей, чей стаж менее двух лет. В текущем году новички совершили 73 ДТП, тогда как в 2021 году произошло 109 ДТП. Такую информацию приводит ГИБДД Кировской области.

Также есть еще одна позитивная цифра - сокращение на 5,4% (с 92 до 87) автобусных и троллейбусных аварий. Обнадеживает и статистика по происшествиям с участием детей. Количество ДТП сократилось, хоть и незначительно - со 193 до 189. Для предотвращения происшествий с участием детей проводятся занятия в детских садах и школах, беседы с родителями.

Тем не менее представители ГИБДД предложили увеличить количество и масштаб профилактических мероприятий.