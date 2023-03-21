В Кировской области подорожали корма для домашних животных

Сухие корма для домашних питомцев теперь обходятся кировчанам дороже на 3,6% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировстате рассказали об изменениях цен на товары и услуги в Кировской области в феврале 2023 года. В течение месяца в регионе поднялись взносы на капремонт, стоимость путевок на отдых, билетов на самолет и демисезонной одежды.

КРУПЫ И МАКАРОНЫ ПОДЕШЕВЕЛИ

Специалисты ведомства отметили, что в феврале продолжился значительный рост стоимости овощей и фруктов. Так, сразу на 38,8% подорожал репчатый лук, на 34,1% - помидоры, на 25,7% - виноград.

В регионе продолжает расти стоимость овощей и фруктов. Фото: kirovstat.gks.ru

Выросли в цене и другие продовольственные товары:

- майонез - на 4,6%,

- консервы мясные для детского питания - на 3,7%,

- яйца куриные - на 3,3%,

- креветки мороженые неразделанные - на 3,1%,

- варенье, джем, повидло - на 2,8%,

- чай - на 2,5%.

В то же время кировчанам стало выгоднее приобретать пшеничную муку - на 5,8%, макароны и крупы - на 4,1%, соль - на 3,8%, мясо птицы - на 3,7%, рыбное филе - на 2,8%.

СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ НА СМАРТФОНЫ

Дешевле стали и некоторые непродовольственные товары. Аналитики отметили снижение стоимости на смартфоны - на 5,4%, беспроводные наушники - на 4,8%, телевизоры - на 3,8%. Среди парфюмерно-косметических товаров выгоднее стало приобретать гели для душа - на 5,6%, пену для бритья - на 4,9%, шампунь и крем для рук - на 3%.

При этом в феврале подорожали свежесрезанные цветы на 6,1%, демисезонное женское пальто - на 4%, энергосберегающие лампы - на 3,9%, сухие корма для домашних животных - на 3,6%.

СТАЛИ ДОРОЖЕ ПУТЕВКИ В ЕГИПЕТ

Если говорить об услугах населению, то за месяц в Кировской области подорожали путевки за границу:

- поездки в Египет выросли на 26,7%,

- в ОАЭ - на 6,8%,

- отдельные страны Средней Азии - на 5,8%,

- страны Закавказья - на 4,7%,

- Беларусь - на 4,2%.

При этом дешевле стал проезд в плацкартных вагонах скорого фирменного и нефирменного поездов дальнего следования на 21,6% и 16,2% соответственно. Перелет экономклассом напротив подорожал на 13,5%. В марте жителям региона также приходилось платить больше за услуги прачечных - на 8,8%, взнос на капитальный ремонт - на 8,4%, посещение кинотеатров - на 6,6%, музеев и выставок - на 3,1%.

Напомним, что в феврале 2023 года также зафиксировали снижение цен на отдельные виды топлива. Наиболее заметно изменилась стоимость газомоторного топлива, упав на 4,7%.