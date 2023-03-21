В Кировской области подорожали корма для домашних животных

Сухие корма для домашних питомцев теперь обходятся кировчанам дороже на 3,6%
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Кировстате рассказали об изменениях цен на товары и услуги в Кировской области в феврале 2023 года. В течение месяца в регионе поднялись взносы на капремонт, стоимость путевок на отдых, билетов на самолет и демисезонной одежды.
КРУПЫ И МАКАРОНЫ ПОДЕШЕВЕЛИ
Специалисты ведомства отметили, что в феврале продолжился значительный рост стоимости овощей и фруктов. Так, сразу на 38,8% подорожал репчатый лук, на 34,1% - помидоры, на 25,7% - виноград.
В регионе продолжает расти стоимость овощей и фруктов. Фото: kirovstat.gks.ru
Выросли в цене и другие продовольственные товары:
- майонез - на 4,6%,
- консервы мясные для детского питания - на 3,7%,
- яйца куриные - на 3,3%,
- креветки мороженые неразделанные - на 3,1%,
- варенье, джем, повидло - на 2,8%,
- чай - на 2,5%.
В то же время кировчанам стало выгоднее приобретать пшеничную муку - на 5,8%, макароны и крупы - на 4,1%, соль - на 3,8%, мясо птицы - на 3,7%, рыбное филе - на 2,8%.
СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ НА СМАРТФОНЫ
Дешевле стали и некоторые непродовольственные товары. Аналитики отметили снижение стоимости на смартфоны - на 5,4%, беспроводные наушники - на 4,8%, телевизоры - на 3,8%. Среди парфюмерно-косметических товаров выгоднее стало приобретать гели для душа - на 5,6%, пену для бритья - на 4,9%, шампунь и крем для рук - на 3%.
При этом в феврале подорожали свежесрезанные цветы на 6,1%, демисезонное женское пальто - на 4%, энергосберегающие лампы - на 3,9%, сухие корма для домашних животных - на 3,6%.
СТАЛИ ДОРОЖЕ ПУТЕВКИ В ЕГИПЕТ
Если говорить об услугах населению, то за месяц в Кировской области подорожали путевки за границу:
- поездки в Египет выросли на 26,7%,
- в ОАЭ - на 6,8%,
- отдельные страны Средней Азии - на 5,8%,
- страны Закавказья - на 4,7%,
- Беларусь - на 4,2%.
При этом дешевле стал проезд в плацкартных вагонах скорого фирменного и нефирменного поездов дальнего следования на 21,6% и 16,2% соответственно. Перелет экономклассом напротив подорожал на 13,5%. В марте жителям региона также приходилось платить больше за услуги прачечных - на 8,8%, взнос на капитальный ремонт - на 8,4%, посещение кинотеатров - на 6,6%, музеев и выставок - на 3,1%.
Напомним, что в феврале 2023 года также зафиксировали снижение цен на отдельные виды топлива. Наиболее заметно изменилась стоимость газомоторного топлива, упав на 4,7%.