«Может стать живодерней»: кировские волонтеры выступают против создания госприюта для животных

Создание госприюта для животных в Кирово-Чепецком районе не понравилось многим, но по разным причинам. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировские волонтеры выступили против создания госприюта для животных в Кирово-Чепецком районе. По их мнению, он может превратиться в живодерню.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Федяковском сельском поселении в 2024 году возведут госприют, куда будут помещать отловленных бездомных животных. Питомцев будут стерилизовать, чипировать, а также проводить тесты на немотивированную агрессию после 20 дней пребывания. Если животное пройдет тест, то его отдадут новым хозяевам либо выпустят в место, где отловили, за исключением мест массового скопления людей.

Как рассказал активист Вячеслав Царюк на своей странице ВКонтакте, 1 декабря в ДК Шутовщины прошли публичные слушания по строительству госприюта. Помимо жителей деревень Лубягино, Нагоряны и Кузнецы, на мероприятие приехали 50 волонтеров зооприюта «Дари Добро».

В ходе слушаний старосты деревень предложили использовать под строительство другой участок, в лесном массиве, поскольку тот, что выбрало министерство имущества, не устраивает местных жителей. В качестве аргументов – ручьи и зона аэропорта. Однако водоемов там нет (по заявлению еще Минприроды), а в защитной подзоне аэропорта запрещено только строительство животноводческих ферм.

После слово взяли волонтеры, которые высказались не за перенос приюта, а в принципе за отмену его создания. По их мнению, эффективнее было бы выделить сумму, которая потребуется на обустройство, волонтерам уже существующих приютов.

- Если в приюте будут работать люди, которые не любят животных, а просто пришли работать за зарплату, животным там будет плохо, они будут умирать, а сам приют станет живодерней, - передает их аргументы Царюк.

Во время слушаний начальник регионального управления ветеринарии рассказал, что на приют из бюджета области выделят около 100 миллионов рублей. Помещение рассчитано на 300 собак и кошек. Штат приюта - 14 человек, зарплата - около 30 тысяч в месяц.

Он также выделил, отвечая на вопросы волонтеров, что от покусов животных пострадали около 4000 тысяч человек. Лишь в 30% собаки были бездомными. Остальные 70% случаев пришлись на хозяйских питомцев.

- В общем, решений никаких пока не принято, мнения учитываются. Посмотрим, что будет дальше, - подытожил Царюк.