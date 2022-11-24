В Кирове в 2023 году потратят 1,2 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог, появление «выделенки» и меры поддержки

На содержание автодорог и мероприятия по безопасности движения уйдет 918 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 ноября в Кировской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Депутаты обсудили, что нужно сделать в 2023 году с дорогами и транспортом, а также сколько на все это придется потратить.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

Из бюджета планируется выделить более 1,2 миллиарда рублей. Большая часть денег – 918 миллионов – пойдут на содержание дорог и мероприятия по безопасности движения.

Так, к примеру, 90 миллионов рублей направят на ремонт 25 грунтовок и 22 участков подъездных путей к социальным учреждениям. В бюджете учтено составление проекта на строительство улицы Агрономической, дороги к легкоатлетическому манежу в Вересниках и к поселку Сидоровка.

ОБНОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СТРОИТЕЛЬСТВО «ВЫДЕЛЕНКИ»

Общественный транспорт в Кирове находится в незавидном состоянии. Так, в обновлении нуждается почти 90% техники троллейбусного парка. На эти цели потребуется не менее миллиарда рублей.

Замначальника департамента городского хозяйства Артем Драчков заметил, что есть возможность попасть в госпрограмму и получить новые троллейбусы. Условие одно – создать выделенную полосу для общественного транспорта. Поэтому в данный момент рассматривается возможность ее появления на участке Октябрьского проспекта от улицы Профсоюзной до улицы Северное Кольцо.

НЕХВАТКА АВТОБУСОВ

Еще одна проблема – автобусные маршруты в Чистых прудах и слободе Курочкины. Основной вопрос был в работе автобуса №90: в часы пик транспорт быстро заполнялся, и пассажиры едва входили в автобусы. В качестве решения проблемы сократили интервалы движения и выпустили на маршрут еще две машины. Перевозчик также закупил два новых вместительных автобуса. После регистрации они выйдут на линию.

Кроме того, депутаты предложили дополнительно пустить по улице Ивана Попова маршрут №38. Идею рассмотрят детальнее на комиссии по вопросам общественного транспорта в горадминистрации.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В 2023 году также выделят средства на осуществление меры поддержки детям мобилизованных кировчан – бесплатный проезд в общественном транспорте. На это потребуется 2,2 миллиона рублей. Льготой смогут воспользоваться ребята от 7 до 18 лет.

Напомним, ранее депутаты подсчитали, что бесплатный проезд положен 375 детям, попадающим под условия предоставления меры поддержки. Ребенок должен иметь прописку либо проживать в Кирове, а мобилизованный – быть зарегистрированным в Кировской области. Впрочем, цифра может измениться, поскольку услуга носит заявительный характер. Сумма расходов тоже изменилась: ранее полагалось, что потребуется немногим более одного миллиона рублей.