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НовостиОбщество31 октября 2022 13:45

В Кирове 375 детей смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Столько юных горожан попадают под условия предоставления меры поддержки семьям мобилизованных
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На эти расходы выделят около миллиона рублей.

На эти расходы выделят около миллиона рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове бесплатно ездить на общественном транспорте смогут 375 детей. Об этом сообщили на заседании Гордумы.

Ранее мы сообщали о мерах поддержки для семей мобилизованных. Одна из таких мер - бесплатный проезд на общественном транспорте. Стоит отметить, что она распространяется на детей в возрасте от 7 до 18 лет при наличии транспортной карты. Условия - ребенок должен иметь прописку либо проживать в Кирове, а мобилизованный - быть зарегистрированным в Кировской области.

- Сейчас под действие данной меры поддержки подпадает 375 детей, но это цифра может изменится, так как услуга носит заявительный характер. Расходы бюджета составят немногим более одного млн рублей, - сообщили в пресс-службе кировской Гордумы.