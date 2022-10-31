В Кирове 375 детей смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

На эти расходы выделят около миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове бесплатно ездить на общественном транспорте смогут 375 детей. Об этом сообщили на заседании Гордумы.

Ранее мы сообщали о мерах поддержки для семей мобилизованных. Одна из таких мер - бесплатный проезд на общественном транспорте. Стоит отметить, что она распространяется на детей в возрасте от 7 до 18 лет при наличии транспортной карты. Условия - ребенок должен иметь прописку либо проживать в Кирове, а мобилизованный - быть зарегистрированным в Кировской области.

- Сейчас под действие данной меры поддержки подпадает 375 детей, но это цифра может изменится, так как услуга носит заявительный характер. Расходы бюджета составят немногим более одного млн рублей, - сообщили в пресс-службе кировской Гордумы.