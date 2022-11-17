В Кировской области выросли цены на аренду квартир и полисы КАСКО

Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц выросла на 9,8% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кировстате рассказали, как за месяц в регионе изменилась стоимость товаров и услуг. Так, в октябре в области снизились цены на крупы, кофе и парфюм. В то же время продолжился рост цен на некоторые фрукты и овощи.

САХАР И ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО ПОДЕШЕВЕЛИ

Среди продуктов питания аналитики зафиксировали рост стоимости икры лососевых рыб - на 4%, мороженые кальмары - на 3%, филе соленой сельди - на 2,9%, копченой рыбы - на 2,4%, мороженой - на 2,3%. Рыбные консервы в томатном соусе также подорожали на 2,2%. При этом живая и охлажденная рыба стала дешевле - на 5,4%.

В группе макарон и круп отметили снижение цены:

- на гречку - на 12,9%;

- горох и фасоль - на 6,4%;

- крупы овсяную и перловую - на 5,4%;

- пшено - на 3,6%;

- макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 3%.

Кроме того, выгоднее теперь кировчанам обходится покупка сахара - на 11%, растворимого кофе - на 8,6%, подсолнечного масла - на 3,9%. В то же время дороже стали куриные яйца - на 11,2%, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания - на 4,7% и 3,8% соответственно, какао - на 3,1%.

В октябре в Кировской области значительно подорожали бананы, помидоры и капуста. Фото: kirovstat.gks.ru

ПРОДОЛЖИЛИ РАСТИ ЦЕНЫ НА ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ

В октябре в Кировской области продолжилось повышение стоимости некоторой одежды и обуви. Так, сезонно стали дороже сапоги и зимние мужские ботинки - на 8%, женские пальто из шерстяных или полушерстяных тканей - на 5,4%, женские сапоги с верхом из натуральной кожи - на 3,6%, мужские полуботинки из искусственной кожи - на 3%, утепленные мужские куртки из плащевых тканей - на 2,7%.

Ценники изменились также на парфюм и косметику. К примеру, туалетная вода подешевела на 4,4%, краска для волос - на 3,8%, пена для бритья - на 3,5%. Стоимость крема для рук увеличилась на 5,9%.

УСЛУГИ СВЯЗИ СТАЛИ ОБХОДИТЬСЯ ДОРОЖЕ

В течение месяца в регионе повысились тарифы на городскую и междугороднюю телефонную связь на 7% и 6,1% соответственно. Повышение стоимости заметили и на пересылку простой посылки внутри России - на 5,4%, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи - на 2,1%.

Что касается путешествий, то выросла цена на полет в салоне эконом-класса на 9%. Стоимость проезда в плацкарте фирменных и нефирменных поездов дальнего следования снизилась на 3,6% и 2,8% соответственно.

Если говорить о других видах услуг, то увеличилась стоимость аренды двухкомнатной квартиры - на 9,8%, полиса КАСКО - на 5,1%, платы за пользование потребительским кредитом на 3,7%, прививки животного - на 3,2%. В то же время аналитики сообщили о снижении стоимости услуг сиделок на 8,8%. Напомним, что цены на бензин в октябре в Кировской области не изменились.