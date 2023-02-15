В Кировской области приговорили к семи годам колонии водителя, сбившего группу школьников

Водитель начал обгонять грузовик справа и сбил группу школьников. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области вынесли приговор 28-летнему водителю, сбившему осенью 2022 года группу школьников. Пьяный житель Пижанки на скорости въехал в детей, когда пытался по обочине обогнать грузовик.

СБЕЖАЛ С МЕСТА ДТП

Трагедия произошла в темное время суток 31 октября прошлого года. Тогда лихач в состоянии опьянения и без водительского удостоверения сел за руль «семерки». Молодой человек решил прокатиться по трассе «Киров - Советск - Яранск». В какой-то момент он стал обгонять грузовик справа и сбил группу школьников, которые шли по обочине.

По информации регионального Следкома, после столкновения автомобиль улетел в попутный «Мерседес» и съехал в кювет, а водитель удрал с места аварии. От полученных травм погибла 14-летняя девушка, также пострадал и оказался в больнице 13-летний подросток.

Свою вину житель Пижанки признал. Фото: kirov.sledcom.ru

БУДЕТ ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ

Вскоре молодого человека задержали. По его словам, он сбежал из-за того, что испугался последствий ДТП. Водителя заключили под стражу, также было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека».

Свою вину житель Пижанки признал. В результате его приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, осужденный в течение 2 лет и 6 месяцев не сможет управлять транспортным средством. Также его обязали выплатить компенсацию морального вреда семье погибшей в миллион рублей.