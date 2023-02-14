В Кирове шестеро подростков избили школьника и сняли нападение на видео

Всех участников нападения уже установили. Фото: t.me/kirov1gorodskoi

В Кирове шестеро подростков напали на школьника. Компания приятелей избила парня и сняла происходящее на видео. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои».

ДАЛИ 10 СЕКУНД, ЧТОБЫ УБЕЖАТЬ

Как рассказали в программе «Место происшествия», нападение произошло на пустыре по улице Сурикова. Подросток явно не планировал участвовать в драке. Практически сразу он начал отступать назад и упал в снег.

- Я тебя сейчас здесь убью, - грозился нападавший.

- Удар смерти, - кричали подростки.

Затем один из нападавших нанес парню несколько ударов руками. Однако снимающий происходящее на видео молодой человек потребовал продолжения. Тогда группа подростков продолжила бить и пинать подростка, а также прыгать на него.

Все это время мальчик плакал и просил остановиться. Только увидев кровь, нападавшие остановили драку. Подростки дали парню время на то, чтобы сбежать. Приятели сосчитали вслух до 10 и затем бросились вслед за школьником.

После публикации видео в соцсетях УМВД по Кировской области возбудило уголовное дело по статье «Побои». Всех участников нападения уже установили. Им может грозить до двух лет лишения свободы.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Подобный инцидент уже произошел в Кирове в апреле 2018 года. Правда тогда подростки избили пожилого мужчину. Запечатлела происходящее на видео молодая девушка, которая активно поддерживала нападавших. Сначала подростки брызнули потерпевшему из перцового баллончика, ударили его в грудь, а затем попали мужчине ногой в голову.

Подростков оперативно вычислили. Как выяснилось, нападавшими стали двое школьников 16 лет из Кирово-Чепецка и 18-летний молодой человек из Кирова. Потерпевшего также установили.

В школе, где учился один из инициаторов драки, сообщили, что на учете в органах по делам несовершеннолетних он не состоял, семья у подростка благополучная. Ранее подобных ситуаций не возникало.