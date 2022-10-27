«Она будет в шоке, пока его не задержат»: мама девочки, которую пытались похитить в Вятских Полянах, рассказала о состоянии дочери

После пережитого девочка боится оставаться одна и постоянно нервничает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Вятских Полянах мужчина попытался увести с собой восьмилетнюю девочку. «Комсомолке» удалось связаться с матерью школьницы.

«БОИТСЯ ОСТАВАТЬСЯ ОДНА»

По словам женщины, произошедшее сильно сказалось на психике ребенка. Что и неудивительно, к сожалению.

- У дочери испуг, она боится оставаться одна в комнате, просит ее провожать и встречать из школы. Стала улыбаться нервно, - делится женщина. - Сегодня мы разговаривали с психологом, и он нам сказал, что дочка будет находиться в шоке, пока не увидит, что его [похитителя] задержали.

Жительница Вятских Полян также сообщила нам, что мужчину, который пытался забрать с собой ее дочь, нашли и сейчас допрашивают. Однако, по ее словам, есть вероятность, что его просто отпустят, «якобы состава преступления нет».

ПРОВЕРКА ИДЕТ

Напомним, инцидент с попыткой похищения ребенка произошел в Вятских Полянах 25 октября. К школьнице, стоявшей на пешеходном переходе, подошел мужчина, взял ее за руку и начал тащить за собой со словами: «Я отведу тебя к маме с папой». Девочку отбила проходившая мимо женщина.

Мать школьницы опубликовала пост о случившемся и прикрепила видео инцидента. После этого происходящим заинтересовались правоохранительные органы. В пресс-службе областного УМВД «Комсомолке» сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Областной Следком также начал проверку после опубликованного видео.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

UPD. В пресс-службе УМВД «Комсомолке» подтвердили, что мужчину, запечатленного на видео, разыскали и допросили. По предварительным данным, противоправных действий не установлено. Однако проверка еще не закончена.