«Отведу тебя к маме с папой»: в Кировской области мужчина попытался похитить школьницу на улице

Полиция на протяжении двух дней разыскивает мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области мужчина попытался похитить восьмилетнюю девочку. Первая информация появилась в паблике «Подслушано ВП | Вятские Поляны».

Анонимный автор сообщил, что происшествие случилось 25 октября. Мужчина лет 30 на вид подошел к ребенку на пешеходном переходе. По словам автора поста, он говорил, что отведет девочку к маме с папой, после чего схватил школьницу за руку и стал тащить за собой. В ситуацию вмешалась неизвестная женщина, которая «выхватила у него из рук девочку» и увела.

- Его еще до сих пор не нашли, видимо, так плохо работают органы власти. Не отпускайте своих детей одних, есть видео с камер, где все зафиксировано, надеюсь, его найдут быстрее, чем он совершит что-то страшное, - делится автор поста.

В комментариях к посту появилось видео инцидента - правда, весьма сомнительного качества. Местная жительница, запостившая кадры, утверждает, что происшествие случилось с ее дочерью. По ее словам, мужчине лет 30, высокого роста, коротко стрижен, на нем были светлые брюки и черная куртка. Инцидент произошел около 14.37-14.47 рядом с местным магазином «Вятские зори».

Правоохранительные органы уже вмешались в ситуацию. Как нам пояснили в пресс-службе областного УМВД, полиция на протяжении двух дней разыскивает неизвестного мужчину. В полицию поступило заявление о произошедшем.

- Информация имеется, в настоящее время проводится проверка, устанавливается личность мужчины. По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

«Комсомолке» также уточнили, что на данный момент речь идет только о возможных противоправных намерениях. Были ли они в действительности, полиции еще предстоит установить.

Областной Следственный комитет также разбирается в ситуации.

- Проводится проверка по публикации видео в социальных сетях, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства, - сообщили нам в пресс-службе ведомства.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.