В Кировской области пожарные помогли семье с четырьмя детьми спастись из пожара

Пожар вспыхнул в ночь с 24 на 25 октября. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области пожарные помогли спасти детей из огня. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Несчастный случай произошел в селе Ошлань Богородского района в ночь с 24 на 25 октября. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов. В нем в тот момент находилась семья: двое родителей и четверо детей. Пожар начался с хозяйственных построек. К счастью, хозяйка дома проснулась вовремя, услышав характерные хлопки и треск. Увидев, что происходит, она разбудила мужа и детей. Пламя уже охватило дом, и выход через дверь был отрезан огнем.

Пожарные отстояли два соседних дома, на которые перекинулось пламя. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

К месту происшествия на тот момент подъехали муниципальные пожарные. Они помогли семье выбраться на улицу через окна. После к спасателям прибавились два расчета 27-й пожарно-спасательной части поселка и добровольная дружина. Совместными усилиями они отстояли два соседних дома, что находились в непосредственной близости от очага возгорания. Многодетная семья, в чьем жилище произошел пожар, осталась без крова. По данным ведомства, их приютили родственники.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, причина происшествия на данный момент не установлена. Сейчас она выясняется.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала о пожаре в Верхошижемском районе. Пожар вспыхнул в одном из жилых домов, где находились родители и двое детей. На помощь пришел молодой человек, живущий неподалеку. Он смог вытащить из задымленного дома ребенка, а также при помощи другого неравнодушного соседа и отца семейства, потерявшего сознание.

Главе семьи потребовалась медицинская помощь – очевидно, он надышался дымом. Приехавшая «скорая помощь» госпитализировала мужчину. На днях стало известно, что мужчина, к сожалению, скончался. По данным паблика «Село Среднеивкино», где проживала семья, отец семейства умер в областной травматологии спустя 12 дней после пожара.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.