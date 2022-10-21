Задушил за оскорбление: в Кирове мужчина получил 12 лет колонии за убийство молодой девушки

Мужчина убил девушку из-за пьяной ссоры. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове вынесли приговор 35-летнему мужчине за убийство 19-летней девушки. Областной Следственный комитет сообщил подробности произошедшего.

ЗАДУШИЛ, ЗАВЕРНУЛ В КОВЕР И СПРЯТАЛ

Трагедия произошла почти год назад. 23 ноября 2021 года жильцы одного из домов по улице Грибоедова обнаружили на общем балконе труп девушки. Тело было завернуто в ковер и пакеты. По факту обнаружения страшной находки незамедлительно возбудили уголовное дело, и следователи принялись разыскивать убийцу.

Подозреваемым оказался 35-летний знакомый погибшей, ранее уже судимый за убийство. Как удалось установить, трагедия произошла еще в сентябре 2021 года. Они вместе выпивали, но в какой-то момент между ними вспыхнула пьяная ссора. Девушка принялась оскорблять мужчину нецензурными словами, и тому это не понравилось. В пьяном угаре он задушил собутыльницу, после чего завернул ее тело в пакеты и ковер. Какое-то время он хранил труп у себя в кладовке, а затем вынес на общий балкон дома, где его и обнаружили.

Мужчину заключили под стражу на время расследования уголовного дела. На днях состоялся суд, где кировчанину огласили приговор: 12 лет лишения свободы в колонии особого режима. Решение пока не вступило в законную силу.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ… К СОЖАЛЕНИЮ

Совсем недавно в Кировской области без вести пропала 15-летняя девочка. На следующий день следователи и волонтеры нашли ее тело. Как удалось выяснить, в день своего исчезновения она поссорилась с 14-летним знакомым. Неизвестно, что стало причиной конфликта, однако паренек задушил девочку и сбежал с места происшествия, бросив тело. Подозреваемого удалось найти и задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.