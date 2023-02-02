Гоголь, Виктор Цой и премьеры с сюрпризом: в Кировском театре кукол готовятся к театральной неделе и новому сезону

Когда творческая команда увлечена, вдохновлена, заряжена и азартна, тогда все будет получаться! ФОТО: Кировский театр кукол

«Все билеты проданы» - эта фраза в театральных кассах претендует на то, чтобы стать одной из самых популярных в культурной жизни кировчан за последнее время.

ПЕРВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

Действительно, после пандемийного затишья в храмах Мельпомены - разгар сезона, и Кировский театр кукол не исключение. В залах практически нет свободных мест, билеты на постановки, тем более премьерные показы, уходят влет. Вот и на февральскую премьеру для искушенных гурманов - спектакль «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» (12+) - их раскупили мгновенно.

- После двух лет ограничений пандемии люди, насидевшись дома, хотят хороших впечатлений и добрых историй. Мы не можем их подвести, - говорит директор Кировского театра кукол Елена Одинцова.

На выходе - премьера упомянутого «Стивена Хокинга», которая обещает стать подлинным открытием для кировчан. Петербургский режиссер-постановщик Алексей Егоров представит историю сильной личности - ученого, который вопреки трудным обстоятельствам жизни исследует мир и ставит перед собой великие цели, вызывая у зрителей желание творить и любить. Моноспектакль пройдет на малой сцене и рассчитан на вдумчивого зрителя.

- Вопреки расхожему мнению театр кукол многообразен, как наш мир. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы показывать кировчанам разноплановые творческие работы не только для детей, но и для взрослых, - отмечает директор. - Например, в 2020 году выпустили постановку белорусского режиссера Александра Янушкевича «Гоголь. СПб», которая стала Лауреатом премии правительства Российской Федерации 2020 года за театральную постановку по произведениям русской классики. С этим спектаклем театр побывал на нескольких российских театральных фестивалях, и он до сих пор живет в репертуаре театра. Это полезно - сохранять такой спектакль, чтобы люди знали, что, придя в театр, можно получить некий ребус и им станет интересно его разгадывать. Это важно и для артистов. Творческому коллективу тоже нужны сложные, интересные задачи, чтобы меняться и развиваться.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ

В марте театр пригласит на премьеру малышей - здесь представят постановку еще одного питерского режиссера Стефании Гараевой «Почему деревья не ходят» (3+) по произведениям Бориса Заходера.

- Чем объясняются такие активные связи с Питером?

- С приходом главного режиссера Елизаветы Гордеевой в нашем театре началось настоящее паломничество питерских постановщиков - ее однокурсников. Все они окончили режиссерский курс у Руслана Кудашова, главного режиссера Большого театра кукол в Санкт-Петербурге, - улыбается Елена Одинцова. - Обилие молодежи меня радует, потому что молодая режиссура – это весело и классно. Такая совместная работа нужна и самим режиссерам, чтобы расти, и артистам, чтобы развиваться. Думаю, от их встречи может получиться интересный результат.

Ожидается, что постановка, посвященная тому, как важно с самого раннего возраста следовать своей истинной природе, будет интересна и детям постарше, и родителям.

- Не случайно театр кукол все больше становится театром для семейного просмотра, - подчеркивает Елена Одинцова. - Я считаю, что даже детский спектакль ребенку важно смотреть вместе с мамой, папой, сестрой или братом. Он иначе себя ведет и чувствует, иначе воспринимает происходящее на сцене. Это вообще душеспасительное дело - сходить с ребенком в театр, потом прочитать ему на ночь книжку, по которой вместе посмотрели спектакль, обсудить и поговорить. Да если еще после театра мороженое-пирожное купили, это же для ребенка весь день - в счастье! А не тогда, когда вечером все утыкаются в телефоны и молчат. Это не способствует ни интеллектуальному, ни эмоциональному развитию ребенка. С ним можно и нужно ходить в театр, чтобы он социализировался. Театр кукол для этого подходит как никакой другой.

Поэтому в Кировском театре кукол намерены развивать бэби-театр, он для самых маленьких детей. Многолетний успех спектакля «Ладушки» (0+) показывает, что эта тема востребована, прежде всего, у молодых мам.

- В камерном пространстве собирается маленькая группа родителей с детьми, они сидят на подушках, могу свободно передвигаться, не мешая артистам. А те средствами театра рассказывают небольшую историю. При этом они общаются с малышами. Ребенок может, например, потрогать игрушку, а она с ним «поговорит». Это особенно важно для детей, которые пока боятся больших пространств, множества людей. И, конечно, это полезно для мам - они рады оказаться в новой обстановке и отдохнуть.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Для семейного просмотра предназначены и грядущие гастроли Ярославского театра кукол. Его труппа успела побывать в Кирове осенью, имела успех, и вот новый тур в марте. Кроме того, осенью планируются гастроли Пермского театра кукол. Оба события - обменные: кировские артисты отправятся в Ярославль и Пермь с ответными выступлениями.

Еще одним ярким событием весны станет театральная неделя, которую устроит Кировский театр кукол для своих зрителей.

- Поскольку 27 марта отмечается международный день театра, а 21 марта - международный день кукольника, мы решили сделать театральную неделю, - сообщила Елена Одинцова. - Будет большая экскурсия по театру с играми и концертом. Пройдут спектакли, в том числе «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе», так что если не успели купить билет на февральский показ, можно будет посмотреть эту необычную постановку в марте. Кроме того, на малой сцене состоятся два литературных вечера – знакомства с творчеством нашего драматурга Дениса Смирнова и поэта Андрея Антонова. Плюс готовится поэтический спектакль – авторская работа Елизаветы Гордеевой о Николае Голышеве, который, имея синдром Дауна, сочиняет замечательные стихи.

НЕОБЫЧНЫЕ ФОРМАТЫ

Другой интересной работой обещает стать спектакль-концерт на тему жизни и творчества рок-музыканта Виктора Цоя, который стал одним из символов постсоветской эпохи и до сих пор остается кумиром для многих кировчан. Режиссером этой постановки, задуманной с использованием элементов театра кукол, выступит Алексей Егоров. Премьера состоится до конца нынешнего сезона.

- Репертуар театра и дальше будет рассчитан на широкую аудиторию, потому что наш зритель - вне границ возраста, - уверена Елена Одинцова. - Сейчас ведем переговоры с известным художником-постановщиком Виктором Никоненко. Он предложил свою режиссерскую фантазию по культовой пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». В исполнении театра кукол это может быть очень любопытно. Будут и новые спектакли для детей, в том числе постановка о Даниле-мастере, которая соединит сказку и рассказ о реальных людях.

В Кировском театре кукол подчеркивают, что ищут форматы постановок, интересных как артистам и режиссерам, так и зрителям.

- Потому что если мы сами не будем получать удовольствие от своей работы, то зритель никогда его не получит, - говорит Елена Одинцова. - Когда творческая команда увлечена, вдохновлена, заряжена и азартна, тогда все будет получаться!