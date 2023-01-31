«Рок-звезда науки»: кировчанам представили спектакль об известном ученом

Стивен Хокинг: «Перспектива рано умереть заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить». ФОТО: Кировский театр кукол

Уже в середине февраля Кировский театр кукол покажет зрителям премьеру - моноспектакль о необычном человеке Стивене Хокинге. Открытия этого английского ученого в физике и космологии имеют авторитет во всем мире, а невероятное стремление жить вопреки тяжелым обстоятельствам вызывает восхищение у всех, кто знакомится с его биографией.

«Комсомолка» побывала на предпремьерном показе спектакля «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» и узнала у авторов, почему постановка так важна именно сейчас.

СПЕКТАКЛЬ ОДНОГО АКТЕРА

На сцене, где из декораций пока лишь большая черная доска, заполненная физическими формулами, - молодой человек в костюме и в очках, деятельный, улыбчивый и любознательный. Он жаждет исследовать, как устроен мир, и еще не ведает о том, что предпримет для этого все возможное и спустя много лет его признают гением, но страшная болезнь не оставит ни одного шанса на выздоровление. И все же он до последнего будет трудиться и станет для миллионов людей символом огромной силы духа и жажды жизни.

На сцене, где из декораций пока лишь большая черная доска, заполненная физическими формулами. ФОТО: Кировский театр кукол

В спектакле зрители увидят своеобразную автобиографию главного героя в исполнении артиста Кировского театра кукол Егора Паншина и... маленького деревянного человечка, который под управлением актера то оказывается в инвалидном кресле, то взлетает прямо в нем к небу, прикасаясь к космосу. И рассказывает о любимых черных дырах.

ТЯЖЕЛАЯ СУДЬБА

В 1975 году Стивен Хокинг, уже будучи в инвалидной коляске, разработал теорию о том, что черные дыры испаряются за счет явления, которое позже назвали излучением Хокинга. Это стало революционным открытием ученого, так же как важны его исследования безграничности Вселенной. Хокинг проводил их, несмотря на боковой амиотрофический склероз - прогрессирующее заболевание нервов, которое приводит к параличу и которое выявили, когда Стивену был всего 21 год.

Врачи предрекли Хокингу не более двух лет жизни. Он прожил 76 лет, был дважды женат, имел детей и множество наград. И все это время, почти полвека, противостоял тяжелому недугу. Уже став полностью парализованным, Хокинг общался с миром с помощью компьютерной системы благодаря сокращению одной мышцы на щеке. Скорость печати информации, как говорят, составляла не больше одного слова в минуту. Но мысль выдающегося ученого продолжала совершать полет.

- Однажды я услышал вопрос: «Кто ты?» Начал думать и, откинув все посредственные и очевидные варианты, пришел к выводу, кто я и, наверное, кто каждый человек. Каждый человек - это бесконечная точка, и в нем - целый мир, - говорит Егор Паншин. - Стивен Хокинг для меня - это, наверное, пример силы, мужества и упорства в своей работе. Он был тем человеком, который мог создавать смыслы, и, самое главное, создавать их не только для себя, но и для других. Например, для нас.

СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

На предпремьерном показе молодой актер, вдохновенно сыгравший знаменитого ученого, собрал овации зала. Почему именно Егор Паншин стал исполнителей главной роли, режиссер-постановщик спектакля объяснил просто: «Счастливая случайность!».

- Посмотрел фотографии артистов на сайте театра, увидел Егора и понял, что это он должен играть Хокинга, - рассказал Алексей Егоров.

Питерский режиссер остался доволен предпросмотром. ФОТО: Кировский театр кукол

Алексей специально приехал из Санкт-Петербурга в Киров, чтобы поставить эту работу на кировской сцене. Именно ее выбрали для постановки по итогам инклюзивной лаборатории молодых режиссеров, которая прошла в театре кукол в декабре 2022 года. Тогда состоялся показ сразу четырех эскизных спектаклей, которые посмотрели больше четырехсот зрителей, среди них было много людей с ограниченными возможностями здоровья.

Историю Стивена Хокинга выбрали как питательную для души и ума и, безусловно, жизнеутверждающую, показывающую подвиг преодоления тяжелых жизненных обстоятельств сильным человеком. По признанию многих, это настоящий герой наших дней.

- Личность Хокинга мне была интересна давно. Мне кажется, он рок-звезда научного мира. У него был очень острый ум, он моментально реагировал, много шутил, имел невероятное стремление жить. Этим зацепил меня, конечно, - признался Алексей Егоров.

ВОПРОСЫ АВТОРУ

- Что стало самым сложным во время работы над постановкой?

- Это мой первый опыт моноспектакля. Было легко и прекрасно пробовать, потому что это всегда поиск. Но было нужно найти тот момент, когда зрители верят актеру - человеку, который называет себя другим реальным человеком, который жил. Очень тяжело найти эту грань.

Питерский режиссер остался доволен предпросмотром.

- Чем дорога вам эта работа?

- Мне кажется, она сейчас важна для зрителей, особенно для подростков, - отметил Алексей Егоров. - Хотелось им через этот спектакль пожелать любить жизнь. Независимо от нас она все равно будет течь. Ее нужно любить, и, чем раньше это произойдет, тем раньше ты становишься счастливым. Независимо от того, что с тобой происходит, физически ты здоров или нет, все равно нужно любить.

Премьерный показ спектакля «Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе» состоится в Кировском театре кукол 16 февраля.