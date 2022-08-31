Погода на 1 сентября 2022 года в Кирове: +15 градусов, ветер, небольшой дождь

В этот день стоит потеплее приодеться и родителям, и их детям. Фото: Мария АНАНОВА

1 сентября в учебные заведения вернутся школьники и студенты. Несомненно, эта дата важна для них - в особенности для тех, чей новый учебный год становится первым или последним. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на эту важную дату.

ПАСМУРНО И ВЕТРЕНО

В общем и целом 1 сентября обещает быть прохладным. Согласно данным сервиса Gismeteo, в Кирове погода будет облачной, солнце обещает периодически выглядывать из-за облаков. В 9 утра ожидается слабый дождь, который прекратится до полудня.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +13...+15 градусов. По прогнозу синоптиков, порывы ветра в этот день могут достигнуть 8-9 м/с. Вниманию желающим прийти на Театральную площадь, чтобы узреть праздничный фейерверк: в 21 час температура воздуха опустится до +10 градусов. Поэтому настоятельно советуем одеться потеплее - и взрослым, и детям.

Атмосферное давление 1 сентября поднимется до 740 мм ртутного столба.

МЕСТАМИ ВОЗМОЖНЫ ГРАД И ЛИВНИ

Если для Кирова прогноз относительно благоприятный, то в районах все обещает быть не так радужно. ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на праздничное утро. Согласно данным областного Гидрометцентра, утром 1 сентября местами по региону ожидаются грозы, местами ливни, и даже град. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Кировчан просят быть внимательными и осторожными.

НАПОСЛЕДОК

Напомним также, что в честь Дня знаний в Кирове на Театральной площади пройдут развлекательные мероприятия. В их числе - концерты, мастер-классы, гонки на самокатах, игры и другие. Подготовили праздничную программу и библиотеки города, которые ждут всех желающих на акции, викторины и квесты. Подробности можно узнать здесь.