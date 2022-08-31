День знаний-2022 в Кирове: программа мероприятий на 1 сентября

Кировчан ждет множество развлекательных мероприятий и фейерверк на Театральной площади. Фото: admkirov.ru

1 сентября в Кировской области будет праздноваться День знаний. Для школьников и их родителей подготовили обширную развлекательную программу. «Комсомолка» узнала, куда можно будет сходить и чем заняться в этот день после торжественной линейки.

ГОНКИ НА САМОКАТАХ, КОНЦЕРТЫ, ФЕЙЕРВЕРК

Основные мероприятия пройдут на Театральной площади, где дети и взрослые смогут поиграть в игры, принять участие в мастер-классах и побывать на концертах нескольких групп.

Театральная площадь

15.00-21.30 – фотозона и экспозиция стенда «Вятский студент через десятилетия»

16.00-19.00 – игровая зона: настольные игры, приставки и другое.

16.00-16.40 – театральная постановка на сцене у театра;

17.00-18.00 – танцевальный мастер-класс;

17.00-19.00 – работа интерактивных площадок: гонки на электросамокатах, мастер-класс по приготовлению кофе;

19.00-21.00 – рисунки светом на автомобиле.

Главная сцена

17.00-18.00 – музыкальное выступление фабрики талантов «Арт-Холл»;

18.00-19.00 – концерт региональной кавер-группы «Рандеву»;

19.00-20.30 – праздничный концерт с участием первых лиц города и области, выступление студенческих творческих коллективов и запуск таймера обратного отсчета 650 дней до юбилея Кирова;

20.30-21.30 – выступление хедлайнеров вечера: музыкального коллектива Filatov & Karas из Москвы;

21.30 – фейерверк.

КВЕСТЫ, ВИКТОРИНЫ, ИГРЫ

Мероприятия, посвященные Дню знаний, подготовили городские библиотеки. Кировчане и их дети смогут поучаствовать в квестах, викторинах, играх, мастер-классах и так далее. К примеру, в «Пушкинке» в 12.30 и 14.30 пройдет праздник для первокурсников средних специальных учебных заведений, а в 17.00 там состоится мастер-класс от клуба рисования. Библиотека №22 приглашает читателей на квест по мотивам популярных детских произведений, библиотека №8 – на познавательно-игровую программу. Видеоуроки и мастер-классы школьники и их родители смогут посетить также в соцсетях учреждений.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Напомним, что в День знаний временно перекроют несколько улиц. Изменятся и некоторые маршруты общественного транспорта. Какие именно, можно узнать здесь.