День знаний в Кирове: какие улицы перекроют и как изменится движение общественного транспорта 1 сентября 2022 года

Девять автобусных маршрутов временно изменятся 1 сентября. Фото: Анна МАМАЕВА

1 сентября в Кирове запретят остановку и движение транспорта у Театральной площади. Это связано с проведением мероприятий в День знаний, сообщает горадминистрация. Программу можно посмотреть здесь.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

На период проведения мероприятий перекроют следующие улицы:

- Карла Либкнехта (от Преображенской до Спасской) - с 14 до 22 часов;

- проезд на Театральную площадь у дома № 63 по ул. Карла Маркса - с 14 до 22 часов;

- Карла Маркса от Преображенской до Спасской - с 21 до 22 часов;

- Московская от Карла Маркса до Володарского - с 21 до 22 часов.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

На этот период изменятся следующие маршруты автобусов:

- № 2: улица Дзержинского - Октябрьский проспект - Воровского, далее - по существующему маршруту;

- № 10: улица Милицейская - Карла Маркса - Воровского - Октябрьский проспект;

- № 14: улица Воровского - Ленина - Профсоюзная, далее - по существующему маршруту;

- № 23: улица Лепсе - Октябрьский проспект - Воровского - Карла Маркса, далее - по существующему маршруту;

- № 39: улица Профсоюзная - Октябрьский проспект - Воровского, далее - по существующему маршруту;

- № 46: улица Дзержинского - Октябрьский проспект - Воровского - Карла Маркса, далее - по существующему маршруту;

- № 47: улица Ленина - Преображенская - Карла Маркса, далее - по существующему маршруту;

- № 84: улица Профсоюзная - Ленина - Воровского, далее - по существующему маршруту;

- № 90: Октябрьский проспект - Воровского - Карла Маркса, далее - по существующему маршруту.