В Омутнинске женщина из ревности облила уксусом своего супруга, повредив ему зрение

Медики срочно направили мужчину с ожогом глаза из Омутнинска в Киров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске ревнивая жена плеснула в лицо супругу уксусом. Мужчина в итоге потерял зрение. Об этом сообщает областное УМВД.

Как выяснилось, житель Омутнинска обратился в местную больницу с химическим ожогом левого глаза. Медики срочно направили его в Киров на операцию, а заодно сообщили в полицию о произошедшем. Несмотря на спешку, спасти зрение мужчины не удалось - один глаз полностью ослеп. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установили: здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

Полиция начала разбираться в ситуации. Накануне обращения в больницу мужчина поссорился со своей супругой. После допроса обеих сторон выяснилось, что в слепоте пострадавшего виновна его жена, которая приревновала и во время конфликта плеснула уксусной кислотой в лицо второй половины.

37-летнюю женщину задержали. Как установили полицейские, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Сейчас ей грозит еще один подобный факт: за причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, ранее в Омутнинске еще одна ссора семейной пары закончилась несчастным случаем. Так, 1 января двое сожителей повздорили во время застолья. Женщина в порыве ярости и алкогольных паров ушла в другую комнату, облила матрас горючим веществом, подожгла его и ушла на улицу. К счастью, соседи заметили разгорающийся пожар и вовремя вызвали спасателей, которые оперативно появились на месте происшествия. В результате огонь не успел охватить весь дом.

На поджигательницу завели уголовное дело - за попытку уничтожения чужого имущества путем поджога. Если бы ей удалось осуществить задуманное, ущерб превысил бы сумму в полмиллиона рублей. К слову, сам мужчина, судя по всему, не пострадал.