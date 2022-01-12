Жительница Омутнинска после ссоры с сожителем решила сжечь его дом

Следователи выясняют все причины и мотивы умышленного поджога Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омутнинске на 37-летнюю местную жительницу завели уголовное дело за умышленный поджог дома. Женщина в скором времени предстанет перед судом. Об этом сообщили в УМВД России Кировской области.

По информации правоохранителей, 1 января около 19 часов во время употребления спиртных напитков, между подозреваемой и ее сожителем произошел конфликт. После чего женщина ушла в другую комнату, облила матрас легковоспламеняющимся веществом, подожгла его и вышла на улицу.

Огонь стал быстро распространяться. К счастью, на место быстро приехали пожарные, которые оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

В настоящее время следователи выясняют все причины преступления. Подозреваемой грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.