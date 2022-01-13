Кировчанин сделал прибор для обнаружения аномальных явлений

Александр Федоровых много лет занимается творчеством, делая красивые и полезные вещи из разных материалов. Фото предоставил герой публикации

Александр Федоровых называет себя рукодельником. Говорит, что всю жизнь занимается изготовлением предметов из разных материалов - кожи, металла, дерева. Это хобби он удачно совмещает с работой в Кировском театре кукол - изготавливает там персонажей детских спектаклей. Днем - куклы, по вечерам и ночам - изделия из кожи. Благодаря сарафанному радио Александр стал известен за пределами родного региона и недавно получил неожиданный заказ - изготовить прибор для сериала «Радиус».

- Занимался я творчеством всегда, - поделился кировчанин. - В старших классах делал знакомым ребятам сувениры из дерева, металла, по мелочи шил из старых кожаных курток чехольчики, мешочки. Подписывал всем в классе открытки - у меня почерк каллиграфический, говорили. Когда учился в училище №5 на жестянщика, чеканил картины. Пробовал все! Искал себя.

После армии Александр устроился на Кировский шинный завод.

- Тогда, в 90-х, на него попасть было почти невозможно, - рассказывает мастер. - Но меня приняли на завод сходу - моя специальность была нужна. Там я прошел мощную школу по жестянке. Металл для меня стал пластилином. Из него все, что угодно можно сделать. А потом кто-то отдал мне старую кожаную куртку, и я начал еще по-серьезному шить. Сшил себе веселую обложку для ежедневника в стиле стимпанк. А потом увидел в интернете сумки кожевенника из Уфы и захотел саквояж. Заказал его, получил по почте, взял в руки. Запах, ощущения в руках… Все, я понял, что хочу шить сумки из кожи!

Тогда же, летом 2019 года, Александр увидел в интернете информацию о том, что в Кирове объявили набор в кожевенную школу.

- Была такая недолго у нас в городе, - говорит кировчанин. - Я прямиком туда! Прошел индивидуальное обучение кожевенному ремеслу. Вытягивал из преподавателей все знания по максимуму. Спрашивал у одного, у другого про всякие подробности ремесла. До этого пробовал шить самостоятельно, швы получались из серии «амурские волны». После учебы они у меня стали, как надо, - четкие, прямые. Ремень сделал с пряжкой в качестве контрольной работы - до сих пор его ношу.

Александр купил инструменты, материалы. И пошло-поехало.

- Обучение в школе - я за него заплатил порядка 20 тысяч рублей - окупил практически за две недели. Сделал первый заказ - сшил портсигар. Кстати, фурнитуру из латуни сам сделал. И сарафанное радио сработало. Заказы пошли! Фотографии изделий стал выкладывать в «ВКонтакте», меня стали спрашивать, что да как.

Кировчанин делает индивидуальные вещи под заказ. Фото предоставил герой публикации

- Сейчас у вас есть конкуренты?

- Я не считаю тех, кто шьет по коже, конкурентами. Радуюсь, если у человека всех хорошо получается. Есть и такие, кто выдает шитье на машинке за ручной труд. Таких не уважаю.

- А вы как шьете?

- Вручную. Пробиваю отверстия пробойником, протаскиваю нитку через каждую. Две иглы навстречу друг другу идут. Это называется седельный шов для прошивки кожи. Он не распадется. Даже если в одном месте нитка оборвется, дальше разрыв не пойдет. А если на машинке прошит шов, то за нитку потянешь - и он весь распустится. В этом преимущество ручной работы. Надежно! И в нее душу вкладываешь. Я сейчас отличу на глаз ручной шов от машинного.

Александр с живым интересом рассматривает мою сумку, за которую я в свое время заплатила немалую сумму, - у нее потрескалась кожа на ручке. «Все понятно, - улыбается он. - Кожа молодого дерматина…». Восстанавливать нет смысла, но фурнитура приличная. Сгодится для новой сумки.

На вопросы про временные и трудовые затраты на пошив изделий вручную мастер напоминает поговорку: «Терпение и труд все перетрут».

- Ну, такой труд и оплачивается, соответственно, - поясняет он. - Заказчики - совершенно разных профессий: пожарные, врачи, рабочие и даже мясники. Из разных регионов. В Петербург вот недавно уехали подтяжки, в Саранск - именная обложка на паспорт. В Москву художнику областного театра кукол Амиру Ерманову сшил фартук для его спектакля. Другому другу, который сейчас живет и работает в Москве, сшил деловую сумку-портфель, на нее там обращают внимание, спрашивают. Вещь достойная, вот и интересуются. Думаю расширять клиентскую базу.

Все же деньги в этом процессе не главное, признается Александр. «Запах натуральной кожи, тактильные ощущения - теплом веет!». С заказчиком он старается обсуждать все детали вплоть до фурнитуры и цвета ниток на изделии. Материалы покупает в кировских специализированных магазинах или заказывает через интернет-магазины, но непременно проверяет отзывы о них через знакомых, чтобы не купить кота в мешке.

Затем рисует эскиз, согласовывает с заказчиком. Часто тот настолько доверяет мастеру, что не обозначает никаких условий - отдает ему все на откуп. А потом счастливый принимает работу. Александр признается, что ему важна судьба его изделий. Поэтому, прежде всего, он старается выяснить, зачем заказчику вещь.

- Если это блажь - покрасоваться, например, перед пацанами, а потом положить на дальнюю полку, то мне это неинтересно. Вещью надо пользоваться. Мне важно, чтобы мои изделия служили людям, - говорит он.

Ассортимент изделий Александра впечатляет: всевозможные кожаные чехлы для ключей, ножей, топориков, бутылок, телефонов и часов, ремни, браслеты, ошейники для домашних животных, обложки для фотоальбомов, документов, сумки и рюкзаки.

Такой фартук был изготовлен для художника Московского областного театра кукол Амира Ерманова. Фото предоставил герой публикации

- Поменялись ли предпочтения заказчиков за то время, когда вы увлеклись изделиями из кожи?

- Люди стали пользоваться чаще телефонами, картами при покупках, поэтому традиционные кошельки уходят в прошлое. Их хотят иметь чаще всего эстеты. Появились заказы на маски от коронавируса. Да, кожаные маски с клапанами и сменными фильтрами. В стиле стимпанк или в стиле «Безумный Макс» из фильмов ужасов. Их москвичи в основном заказывают.

В 2020 году Александр получил неожиданный заказ из Карелии. Ему предложили придумать и сделать прибор для сериала «Радиус».

- Я удивлен был, - вспоминает кировчанин. - Вышли на меня ребята из инициативной группы и сказали, что хотят снимать кино про аномальные явления в 1950-х годах. Нужен прибор для их измерения в стиле футуризма. Сперва ни габаритов, ни цвета, ни принципа работы - ничего не было задано. Я сказал им, что дело для меня новое, доселе этого не делал. В общем, придется обождать. Но в процессе общения с заказчиком все технические характеристики я уточнил и приступил к работе.

По признанию мастера, он вложил в это изделие все, что знал и умел на тот момент, и, конечно, свою неуемную фантазию. В ход пошли латунь, дерево, пластик и даже старая электрическая стамеска. В итоге Александр изготовил прибор, который «улавливает» эти самые аномальные явления: стрелка двигается, лампочка мигает и т.д. Долгожданная посылка отправилась в Карелию. «Это что-то!» - вспоминает мастер восхищенную реакцию заказчиков.

Этот прибор мастер изготовил для сериала «Радиус». Фото предоставил герой публикации

Кстати, пилот сериала выйдет в феврале 2022 года. В фильме заняты актеры Владислав Тимонин, Ольга Саханова, Юлия Куйкка, Виктория Федорова, Настасья Шум, Алиса Хамбир, Димитрий Константинов. Режиссером выступил Владимир Рудак.

- Что же вас вдохновляет в этой работе?

- Музыка! Когда работаю, слушаю композиции Томаса Дворака, Брайана Эла, «Энигму». Сразу возникают образы, сюжеты. Люблю работать по ночам. Прихожу из театра, часик сплю - и к верстаку. Рукодельничать, творить - это жизнь моя, мой «бензин». От этого я получаю радость, удовлетворение. И от того, что людям мои изделия по душе. Большей радости нет, когда человеку нравится то, что ты сделал, он этим пользуется и тебя вспоминает, наверно, добрым словом.

Сам Александр любит винтажные вещи под старину.

- Есть старая английская поговорка: «Саквояж хуже всего выглядит в день своей покупки». Потому что он новый! Когда он года через три впитает в себя туман, дорожную пыль, дождь, обомнется, оботрется о бок носящего его человека, тогда он примет тот вид, который должен иметь. Я однажды даже хотел выкупить обратно портфель, который сделал человеку, настолько он хорош стал с годами. Кожа со временем становится такой потертой, атмосферной, что ли. Иногда я специально состариваю некоторые вещи, например, по краям сумки черным воском прохожусь, чтобы придать винтаж. Почему воском? У меня все натуральное…

На готовое изделие мастер ставит свой фирменный знак. Специально для этого изготовил клише: букву Ф, наверху которой расположен молоток, внизу - кисть. «Этот знак отражает суть того, что я делаю, - подчеркивает Александр Федоровых. - На паяльник накручиваю, нагреваю и ставлю на изделие».

На готовое изделие мастер ставит свой фирменный знак: буква Ф, наверху которой расположен молоток, внизу - кисть. Фото предоставил герой публикации

- Что для вас самое сложное в работе с кожей?

- Самое сложное - это крой. Кожа тянется, и нужно рассчитать до миллиметра, чтобы все края совпали. Даже когда пробиваешь отверстия, они уже могут начать не совпадать. С разной силой пробил молотком-киянкой - разного размера отверстия получились, соответственно, меняется вслед за этим все остальное.

- Как соседи относятся к ударам молотка в ночной тишине?

- У меня под верстаком, на котором работаю, специально проложена мягкая резина. Она глушит звуки ударов.

Сегодня Александр подумывает освоить еще одно направление - пошив кожаной обуви. Те, кто следует традициям предков, используют для швов в ней шило. С помощью него и крючка можно закрепить нитку в узелок в каждом отверстии, что помогает стянуть слои кожи и делает обувь прочной.

- Мастерам в прошлом было, конечно, сложнее, - поясняет он. - Сейчас работать проще - есть масса инструментов и материалов, которые облегчают труд кожевенника. Например, они вручную натирали нитку воском для ее большей долговечности, а я использую готовую вощеную нить. Но тогда это была очень уважаемая профессия. И для меня тоже имеет значение уважение к моему труду.

Кировчанин признается, что сегодня жить ему интересно.

- Что помогает вам сохранять этот интерес к жизни?

- Кто ведь чем дышит, - отмечает Александр. - Кому-то ничего неохота, лень. Главное, себя заинтересовать. Если нет интереса, тебя никто не заставит. Надо учиться находить ресурсы. Я вот из музыки черпаю вдохновение. Я бы некоторым музыкантам руку пожал лично за то, что они вдохновляют меня на такие работы, которые я бы без них не сделал. Своей игрой они задевают во мне что-то, отчего открывается «кран» и я творю.

Конечно, можно не заморачиваться, не сидеть и не придумывать, как Александр, а найти готовые выкройки в интернете. Но это уже заработок, а не творчество, считает мастер.

- Мне, бывает, пришлют картинку: «А можно вот так сделать?» - Я отвечаю: «Алиэкспресс тебе в помощь». Купи там! Мне неинтересно повторять чужое. Мне важно, когда я сам придумал, сам начертил, сам скроил и сшил. И отвечаю за свое изделие.

Александр Федоровых уверен, что в любую профессию стоит вносить творчество, тогда работа будет приносить радость.