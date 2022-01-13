Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 22:00

Кировчанин сделал прибор для обнаружения аномальных явлений

Новинку можно будет увидеть в сериале «Радиус» уже в феврале
Ольга ГИЛЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Федоровых много лет занимается творчеством, делая красивые и полезные вещи из разных материалов. Фото предоставил герой публикации

Александр Федоровых много лет занимается творчеством, делая красивые и полезные вещи из разных материалов. Фото предоставил герой публикации

Александр Федоровых называет себя рукодельником. Говорит, что всю жизнь занимается изготовлением предметов из разных материалов - кожи, металла, дерева. Это хобби он удачно совмещает с работой в Кировском театре кукол - изготавливает там персонажей детских спектаклей. Днем - куклы, по вечерам и ночам - изделия из кожи. Благодаря сарафанному радио Александр стал известен за пределами родного региона и недавно получил неожиданный заказ - изготовить прибор для сериала «Радиус».

- Занимался я творчеством всегда, - поделился кировчанин. - В старших классах делал знакомым ребятам сувениры из дерева, металла, по мелочи шил из старых кожаных курток чехольчики, мешочки. Подписывал всем в классе открытки - у меня почерк каллиграфический, говорили. Когда учился в училище №5 на жестянщика, чеканил картины. Пробовал все! Искал себя.

После армии Александр устроился на Кировский шинный завод.

- Тогда, в 90-х, на него попасть было почти невозможно, - рассказывает мастер. - Но меня приняли на завод сходу - моя специальность была нужна. Там я прошел мощную школу по жестянке. Металл для меня стал пластилином. Из него все, что угодно можно сделать. А потом кто-то отдал мне старую кожаную куртку, и я начал еще по-серьезному шить. Сшил себе веселую обложку для ежедневника в стиле стимпанк. А потом увидел в интернете сумки кожевенника из Уфы и захотел саквояж. Заказал его, получил по почте, взял в руки. Запах, ощущения в руках… Все, я понял, что хочу шить сумки из кожи!

Тогда же, летом 2019 года, Александр увидел в интернете информацию о том, что в Кирове объявили набор в кожевенную школу.

- Была такая недолго у нас в городе, - говорит кировчанин. - Я прямиком туда! Прошел индивидуальное обучение кожевенному ремеслу. Вытягивал из преподавателей все знания по максимуму. Спрашивал у одного, у другого про всякие подробности ремесла. До этого пробовал шить самостоятельно, швы получались из серии «амурские волны». После учебы они у меня стали, как надо, - четкие, прямые. Ремень сделал с пряжкой в качестве контрольной работы - до сих пор его ношу.

Александр купил инструменты, материалы. И пошло-поехало.

- Обучение в школе - я за него заплатил порядка 20 тысяч рублей - окупил практически за две недели. Сделал первый заказ - сшил портсигар. Кстати, фурнитуру из латуни сам сделал. И сарафанное радио сработало. Заказы пошли! Фотографии изделий стал выкладывать в «ВКонтакте», меня стали спрашивать, что да как.

Кировчанин делает индивидуальные вещи под заказ. Фото предоставил герой публикации

Кировчанин делает индивидуальные вещи под заказ. Фото предоставил герой публикации

- Сейчас у вас есть конкуренты?

- Я не считаю тех, кто шьет по коже, конкурентами. Радуюсь, если у человека всех хорошо получается. Есть и такие, кто выдает шитье на машинке за ручной труд. Таких не уважаю.

- А вы как шьете?

- Вручную. Пробиваю отверстия пробойником, протаскиваю нитку через каждую. Две иглы навстречу друг другу идут. Это называется седельный шов для прошивки кожи. Он не распадется. Даже если в одном месте нитка оборвется, дальше разрыв не пойдет. А если на машинке прошит шов, то за нитку потянешь - и он весь распустится. В этом преимущество ручной работы. Надежно! И в нее душу вкладываешь. Я сейчас отличу на глаз ручной шов от машинного.

Александр с живым интересом рассматривает мою сумку, за которую я в свое время заплатила немалую сумму, - у нее потрескалась кожа на ручке. «Все понятно, - улыбается он. - Кожа молодого дерматина…». Восстанавливать нет смысла, но фурнитура приличная. Сгодится для новой сумки.

На вопросы про временные и трудовые затраты на пошив изделий вручную мастер напоминает поговорку: «Терпение и труд все перетрут».

- Ну, такой труд и оплачивается, соответственно, - поясняет он. - Заказчики - совершенно разных профессий: пожарные, врачи, рабочие и даже мясники. Из разных регионов. В Петербург вот недавно уехали подтяжки, в Саранск - именная обложка на паспорт. В Москву художнику областного театра кукол Амиру Ерманову сшил фартук для его спектакля. Другому другу, который сейчас живет и работает в Москве, сшил деловую сумку-портфель, на нее там обращают внимание, спрашивают. Вещь достойная, вот и интересуются. Думаю расширять клиентскую базу.

Все же деньги в этом процессе не главное, признается Александр. «Запах натуральной кожи, тактильные ощущения - теплом веет!». С заказчиком он старается обсуждать все детали вплоть до фурнитуры и цвета ниток на изделии. Материалы покупает в кировских специализированных магазинах или заказывает через интернет-магазины, но непременно проверяет отзывы о них через знакомых, чтобы не купить кота в мешке.

Затем рисует эскиз, согласовывает с заказчиком. Часто тот настолько доверяет мастеру, что не обозначает никаких условий - отдает ему все на откуп. А потом счастливый принимает работу. Александр признается, что ему важна судьба его изделий. Поэтому, прежде всего, он старается выяснить, зачем заказчику вещь.

- Если это блажь - покрасоваться, например, перед пацанами, а потом положить на дальнюю полку, то мне это неинтересно. Вещью надо пользоваться. Мне важно, чтобы мои изделия служили людям, - говорит он.

Ассортимент изделий Александра впечатляет: всевозможные кожаные чехлы для ключей, ножей, топориков, бутылок, телефонов и часов, ремни, браслеты, ошейники для домашних животных, обложки для фотоальбомов, документов, сумки и рюкзаки.

Такой фартук был изготовлен для художника Московского областного театра кукол Амира Ерманова. Фото предоставил герой публикации

Такой фартук был изготовлен для художника Московского областного театра кукол Амира Ерманова. Фото предоставил герой публикации

- Поменялись ли предпочтения заказчиков за то время, когда вы увлеклись изделиями из кожи?

- Люди стали пользоваться чаще телефонами, картами при покупках, поэтому традиционные кошельки уходят в прошлое. Их хотят иметь чаще всего эстеты. Появились заказы на маски от коронавируса. Да, кожаные маски с клапанами и сменными фильтрами. В стиле стимпанк или в стиле «Безумный Макс» из фильмов ужасов. Их москвичи в основном заказывают.

В 2020 году Александр получил неожиданный заказ из Карелии. Ему предложили придумать и сделать прибор для сериала «Радиус».

- Я удивлен был, - вспоминает кировчанин. - Вышли на меня ребята из инициативной группы и сказали, что хотят снимать кино про аномальные явления в 1950-х годах. Нужен прибор для их измерения в стиле футуризма. Сперва ни габаритов, ни цвета, ни принципа работы - ничего не было задано. Я сказал им, что дело для меня новое, доселе этого не делал. В общем, придется обождать. Но в процессе общения с заказчиком все технические характеристики я уточнил и приступил к работе.

По признанию мастера, он вложил в это изделие все, что знал и умел на тот момент, и, конечно, свою неуемную фантазию. В ход пошли латунь, дерево, пластик и даже старая электрическая стамеска. В итоге Александр изготовил прибор, который «улавливает» эти самые аномальные явления: стрелка двигается, лампочка мигает и т.д. Долгожданная посылка отправилась в Карелию. «Это что-то!» - вспоминает мастер восхищенную реакцию заказчиков.

Этот прибор мастер изготовил для сериала «Радиус». Фото предоставил герой публикации

Этот прибор мастер изготовил для сериала «Радиус». Фото предоставил герой публикации

Кстати, пилот сериала выйдет в феврале 2022 года. В фильме заняты актеры Владислав Тимонин, Ольга Саханова, Юлия Куйкка, Виктория Федорова, Настасья Шум, Алиса Хамбир, Димитрий Константинов. Режиссером выступил Владимир Рудак.

- Что же вас вдохновляет в этой работе?

- Музыка! Когда работаю, слушаю композиции Томаса Дворака, Брайана Эла, «Энигму». Сразу возникают образы, сюжеты. Люблю работать по ночам. Прихожу из театра, часик сплю - и к верстаку. Рукодельничать, творить - это жизнь моя, мой «бензин». От этого я получаю радость, удовлетворение. И от того, что людям мои изделия по душе. Большей радости нет, когда человеку нравится то, что ты сделал, он этим пользуется и тебя вспоминает, наверно, добрым словом.

Сам Александр любит винтажные вещи под старину.

- Есть старая английская поговорка: «Саквояж хуже всего выглядит в день своей покупки». Потому что он новый! Когда он года через три впитает в себя туман, дорожную пыль, дождь, обомнется, оботрется о бок носящего его человека, тогда он примет тот вид, который должен иметь. Я однажды даже хотел выкупить обратно портфель, который сделал человеку, настолько он хорош стал с годами. Кожа со временем становится такой потертой, атмосферной, что ли. Иногда я специально состариваю некоторые вещи, например, по краям сумки черным воском прохожусь, чтобы придать винтаж. Почему воском? У меня все натуральное…

На готовое изделие мастер ставит свой фирменный знак. Специально для этого изготовил клише: букву Ф, наверху которой расположен молоток, внизу - кисть. «Этот знак отражает суть того, что я делаю, - подчеркивает Александр Федоровых. - На паяльник накручиваю, нагреваю и ставлю на изделие».

На готовое изделие мастер ставит свой фирменный знак: буква Ф, наверху которой расположен молоток, внизу - кисть. Фото предоставил герой публикации

На готовое изделие мастер ставит свой фирменный знак: буква Ф, наверху которой расположен молоток, внизу - кисть. Фото предоставил герой публикации

- Что для вас самое сложное в работе с кожей?

- Самое сложное - это крой. Кожа тянется, и нужно рассчитать до миллиметра, чтобы все края совпали. Даже когда пробиваешь отверстия, они уже могут начать не совпадать. С разной силой пробил молотком-киянкой - разного размера отверстия получились, соответственно, меняется вслед за этим все остальное.

- Как соседи относятся к ударам молотка в ночной тишине?

- У меня под верстаком, на котором работаю, специально проложена мягкая резина. Она глушит звуки ударов.

Сегодня Александр подумывает освоить еще одно направление - пошив кожаной обуви. Те, кто следует традициям предков, используют для швов в ней шило. С помощью него и крючка можно закрепить нитку в узелок в каждом отверстии, что помогает стянуть слои кожи и делает обувь прочной.

- Мастерам в прошлом было, конечно, сложнее, - поясняет он. - Сейчас работать проще - есть масса инструментов и материалов, которые облегчают труд кожевенника. Например, они вручную натирали нитку воском для ее большей долговечности, а я использую готовую вощеную нить. Но тогда это была очень уважаемая профессия. И для меня тоже имеет значение уважение к моему труду.

Кировчанин признается, что сегодня жить ему интересно.

- Что помогает вам сохранять этот интерес к жизни?

- Кто ведь чем дышит, - отмечает Александр. - Кому-то ничего неохота, лень. Главное, себя заинтересовать. Если нет интереса, тебя никто не заставит. Надо учиться находить ресурсы. Я вот из музыки черпаю вдохновение. Я бы некоторым музыкантам руку пожал лично за то, что они вдохновляют меня на такие работы, которые я бы без них не сделал. Своей игрой они задевают во мне что-то, отчего открывается «кран» и я творю.

Конечно, можно не заморачиваться, не сидеть и не придумывать, как Александр, а найти готовые выкройки в интернете. Но это уже заработок, а не творчество, считает мастер.

- Мне, бывает, пришлют картинку: «А можно вот так сделать?» - Я отвечаю: «Алиэкспресс тебе в помощь». Купи там! Мне неинтересно повторять чужое. Мне важно, когда я сам придумал, сам начертил, сам скроил и сшил. И отвечаю за свое изделие.

Александр Федоровых уверен, что в любую профессию стоит вносить творчество, тогда работа будет приносить радость.

Культура