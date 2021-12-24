Художник-конструктор кукол: «Это серьезная работа!»

Для Александра Федоровых куклы из теневого театра - самые интересные и любимые. Фото Ольги ГИЛЯЗЕВОЙ

Александр Федоровых попал в Кировский театр кукол практически случайно. И вот уже семь лет ходит на работу, как на праздник. С удовольствием! В чем секрет счастья, и каково взрослому мужчине играть с куклами? Об этом он рассказал нашему корреспонденту.

В столярной мастерской уютно пахнет деревом, негромко играет радио, светло и просторно. Здесь делают декорации и куклы к спектаклям. Александр показывает свои владения: все пространство над его рабочим столом увешано арт-объектами. Бутафорская гитара, тут же раритетные ходики, необычные светильники и даже дирижабль в рамке. Последний - гордость мастера, сделал его из меди в любимом стиле стимпанк (направление научной фантастики, включающее технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновленное паровой энергией конца XIX века - Ред.). У машины, стоит взяться за рычаг, крутятся колеса и пропеллер, двигаются крылья и хвост.

«ЧЕМ ТРУДНЕЕ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ»

- А начиналось все в детстве, - рассказывает художник-конструктор Александр Федоровых. - Дома всегда что-то мастерил, шил, крутил… Родители понимали, не мешали. Папа механиком работал, ездил по Кировской области - занимался монтажом кран-балок. От него у меня тяга к технике, а от мамы - она в журналистской среде работала - тяга к творчеству. В детстве я любил игрушки разбирать - посмотреть, что там внутри: моторчик и все такое. Понятно, что папа ругался. Только купят мне машинку, оглянуться не успели - я ее уже разобрал, винты одни остались.

- Обратно не собирали?

- Не, я не умел. Но потихоньку стал осваивать технику. Вырос - ПТУ окончил. Специальность какая? Сейчас скажу: слесарь по вентиляции, кондиционированию воздуха систем аспирации с умением выполнять сварочные работы. Короче, жестянщик. И еще много профессий получил по жизни. В 2005 году окончил ВятГУ по специальности «Технология машиностроения», стал инженером. И все, чему научился до театра, мне сейчас помогает.

- Как же вы попали в театр?

- Я сюда пришел семь лет назад. Случайно. Мы тогда со знакомыми ребятами клепали в гаражах историческую амуницию - кольчуги, мечи и прочее под заказ. Холодной ковкой занимался. И я подумал, может, в театре тоже нужны бутафорские доспехи. Гамлет и так далее… И обошел все эти учреждения в Кирове. Правда, сезон тогда уже закончился - лето, все в отпусках. Но в театре кукол инженер послушал меня и сказал: «Давай-ка к нам переходи на работу конструктором, вакансия есть». Я посмотрел механизмы у кукол - вроде ничего сложного. И согласился. Семь лет прошло, как семь дней. На работу иду, как на праздник. И коллектив душевный, как семья. Работа мечты! Очень интересная, каждый день новая. Потому что одинаковых кукол не бывает. Они все разные по размерам, по критериям, по которым должны работать. Нужно думать над механизмами, чтобы все на сцене двигалось так, как требуется по сценарию. А мне чем труднее, тем интереснее.

Мастерскую украшают арт-объекты: бутафорская гитара, раритетные ходики, необычные светильники и даже дирижабль в рамке в любимом стиле художника стимпанк. Фото Ольги ГИЛЯЗЕВОЙ

«СИДЕЛ С КУКЛОЙ ДО ДВУХ ЧАСОВ НОЧИ»

Самые интересные и любимые куклы - из теневого театра, признается Александр. Он любовно держит в руках плоские фигурки и показывает на обратной стороне их прикрепленные механизмы. Нажимаешь на один-другой рычаг - и кукла оживает. Она может двигать губами, головой и руками. При этом актер-кукловод будет работать с ней всего лишь одной рукой. Зрители видят ее на светящемся экране как движущуюся черную тень. Это и есть теневой театр.

- Сейчас у нас в репертуаре идет спектакль «Горячая история №01» про Сашу и Машу. В нем один из персонажей - это кот. В определенный момент он должен сделать недовольное выражение мордочки. Я ему сделал механизм такой, чтобы глаза открывались и прикрывались, как коты обычно жмурятся. Вот этот кот сейчас любимчик у детей, которые приходят на экскурсии. Показываю им сперва лицевую сторону куклы, потом другую, где механизмы спрятаны. Всегда реакция восторженная: «Оооо!!!» Интерес неподдельный.

Потом Александр Машу и Сашу делал. Это была еще та задача… Интересная!

- Режиссер придумывает спектакль, а художник думает над тем, как будут выглядеть персонажи, как они должны двигаться. Потом он приносит мне эскиз с размерами куклы. Мастера изготавливают ее, а потом придумывают, как сделать так, чтобы она работала согласно задаче. В интернете вы не найдете готовых механизмов, - поясняет конструктор. - Да, есть принципы их работы. Но каждая кукла индивидуальна. Новый спектакль - новые герои. Я поначалу считал их, но потом сбился и перестал. По размеру куклы обычно небольшие, места мало. Приходится поломать голову, чтобы разместить на них всю механику и чтобы она действовала.

- Из чего вы делаете персонажей?

- В основном из пластика. Сашу, например, вырезали лазером нам здесь, в Кирове. Если бы лобзиком выпиливали у него перья на голове (в спектакле персонажи в индейцев играют - Ред.), это было бы неаккуратно. Сейчас у нас свой лазер есть. Недавно купили станок с ЧПУ, он в процессе запуска. У него очень много технических возможностей. Загружаешь файл с изделием, которое в определенной программе создано, и станок вырезает его по заданным размерам.

- Спектакли со своими куклами смотрите?

- Ходил, смотрел, как они работают. Не всегда их используют на полную мощность. Я стараюсь обычно закладывать в куклу максимум технических возможностей, чтобы она была как живая. Чтобы нажал на рычаг - она и то сделала, и это. Настоящие актеры это понимают. Ну, они в институте пять лет учились кукловождению. Да мне самому интересно делать персонажей с большими возможностями!

По размеру куклы обычно небольшие, приходится поломать голову, чтобы разместить на них все нужные механизмы. Фото Ольги ГИЛЯЗЕВОЙ

Александр рассказывает как, бывало, задерживался допоздна, когда готовились к иному спектаклю. Сидел с куклой до двух часов ночи, потому что утром актерам с ней уже репетировать надо.

- Ладно, живу недалеко. Мечтаю подземный ход прорыть от дома до театра, чтобы зимой в тапках на работу ходить, - смеется мастер. - Не люблю вот эту слякоть, пасмурность. Даже жалюзи на окне специально закрытыми держу, чтобы этой погоды не видеть.

«ВЗРОСЛЫЕ МУЖИКИ, И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ?»

В 2016 году Александр Федоровых выиграл конкурс и отправился в Москву участвовать в лаборатории конструкторов и технологов театров кукол.

- Это была первая в стране творческая лаборатория, организованная Ильей Эпельбаумом (создатель московского театра кукол «Тень» - Ред.) и Виктором Платоновым (корифей теневого театра, главный художник Московского детского театра теней - Ред.). Они придумали лабораторию для конструкторов по теме итальянского уличного театра дель арте. Там много персонажей в масках. Нужно было создать для их механизмов альтернативные приводы: на воде, на воздухе. Главное - без электричества.

Со всей России подал заявки 71 человек. Художников-конструкторов кукол немного в стране, говорит Александр. Редкая профессия!

- Я схему альтернативного привода сделал, заявку отправил. И оказался в составе шести победителей.

- Гордились собой?

- Есть маленько. (Смеется. - Ред.). Собрался и поехал в Москву. В одной сумке - еда, в другой - инструмент. Знал, что будут практические занятия, но что там конкретно делать придется, не говорили. Сам театр «Тень» маленький, а вот мастерские через дорогу от него в подвале дома - огромные. Много кукол, декораций…

Ребята приехали из Улан-Удэ, Питера, Рязани, Пятигорска и Белоруссии. Мы делали персонажей и декорации для уличного спектакля. Мне достался флюгер - надо было заставить его крутиться от ветра на крыше игрушечного домика. На другом конце этого механизма находились две ладошки, которые, когда флюгер крутится, должны были хлопать. Ну, ничего, все получилось.

По словам кировчанина, участники лаборатории настолько сдружились, что и сейчас общаются в общем интернет-чате. Обсуждают рабочие моменты, варианты, как и что сделать.

- Вот после этой лаборатории я и полюбил теневой театр. Нравится, что много технических возможностей можно заложить в персонажей. В обычной кукле на тростях этого не сделать, потому что она на виду. А у теневой обратную сторону никто не видит. Там можно любые механизмы, любые движения заложить. По другую сторону зритель видит на экране тень, которая что только не делает.

Многие работы вызывают неподдельный восторг у детей, которые приходят в театр на экскурсии. Фото Ольги ГИЛЯЗЕВОЙ

Впрочем, и любимый стимпанк Александр не бросает.

- Несколько лет назад Анастасия Гончарова, художница из Питера, поставила вместе с режиссером Александром Хромовым в Кирове интересный спектакль «Сказки Чуковского». Над ним работать было одно удовольствие. А особая моя гордость в нем - это воробей. В сказке тараканище всех кошмарил, а потом прилетел воробей, его клюнул - и все, нет таракана. Мне дали свободу действий, и я воробья сделал в стиле стимпанк из меди. Он двигал головой, и глаз у него светился. Еще для этого же спектакля сделал световую установку - паука, на концах его лап были фонарики. Через них можно было под любым углом подсветить каждое место на сцене. Сейчас эту постановку списали, жалко.

- А вы сказки-то читаете, значит?

- Ну, приходится. (Смеется. - Ред.) Сейчас, когда взрослый, по-другому смотришь на все в них, конечно. Бывает, слышишь: «Взрослые мужики, и чем занимаются?»

- И что вы скажете таким людям?

- Я скажу, что это серьезная инженерная работа, где включаются руки и голова. Только с налетом детства, потому что изделия - для ребятишек. И я рад, что мои игрушки доставляют им радость. Перед спектаклем смотришь с балкона на зал - в нем много детей. Вот начинается представление, и, когда малыши бурно реагируют - хлопают, смеются, у меня внутри радость и удовлетворение. Все не зря сделано!