Зарезал сына и покончил с собой: в Кировской области в запертой квартире обнаружили тела пятилетнего ребенка и его отца

Тела мальчика и его отца нашли в запертой квартире. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области произошел жуткий случай: в квартире обнаружили тела пятилетнего мальчика и его отца. О трагедии сообщает региональный Следственный комитет.

ЧП случилось 11 января 2022 года в Оричевском районе. По информации ведомства, в одном из жилых домов обнаружили два трупа: ребенка, с ножевыми ранениями, и его отца - без видимых признаков насильственной смерти. Стоит отметить, что квартира, в которой проживали погибшие, была заперта изнутри.

В областном Следственном комитете «Комсомолке» уточнили, что ребенку ножевые ранения нанес именно отец. А после покончил с собой.

БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ?

Кировчане утверждают то же самое. В соцсетях называют и населенный пункт, где произошла трагедия: поселок Зенгино. Кроме того, его жители сообщают, что в семье жили еще мать погибшего мальчика и второй ребенок, которых в момент убийства просто не оказалось дома: они уехали в больницу в Оричи.

- Я все думаю, а если бы и старший сын был на тот момент с ним? Убил бы обоих мальчиков! Я никогда бы не подумала, что этот человек может совершить такое ужасное преступление! - делится одна из жительниц поселка. - Весь наш поселок в шоке. Я до сих пор не могу прийти в себя. Что случилось с головой у него? Он не был пьющим! Конечно, сейчас уже не узнать, что же на самом деле сподвигло его на такое страшное преступление.

- Это были мои соседи. Он ему пять ножевых нанес, а потом задушил, - рассказывает в комментариях другая женщина. - Полноценная и благополучная семья была. Но по отцу было видно, что у него что-то с головой. Хотя ходил нормальный, и работал, и с детьми гулял.

По словам этой же жительницы поселка, погибший ребенок должен был идти в садик в тот страшный день вместе с бабушкой. Однако отец не отпустил мальчика.

Из поступка мужчины и отзывов о нем местных жителей картина складывается совершенно противоречивая. И теперь весь поселок мучает один вопрос: что же могло заставить человека в одночасье слететь с катушек и так жестоко убить собственного ребенка?

ОФИЦИАЛЬНО

На месте происшествия работали следователи-криминалисты, сотрудники Нововятского межрайонного отдела и руководитель областного СУ СКР. Сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего, а также причина убийства ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако, скорее всего, отвечать по ней будет некому.

К делу подключилась и региональная прокуратура. Ведомство держит на контроле ход расследования.

В УМВД по Кировской области «Комсомолке» сообщили: на профилактическом учете семья не состояла.