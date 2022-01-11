В Оричевском районе в запертой квартире обнаружили тела ребенка и его отца

Квартира, где обнаружили тела отца и сына, была заперта изнутри. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Оричевском районе нашли тела пятилетнего ребенка и его отца. Информацию сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Трупы обнаружили 11 января в одном из жилых домов района. По данным ведомства, на теле ребенка были ножевые ранения. Тело его отца, находившееся рядом - без видимых признаков насильственной смерти. Стоит отметить, что квартира была заперта изнутри. Возможно, что мальчика убил сам мужчина.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На место происшествия выезжали следователи-криминалисты, сотрудники Нововятского отдела и руководитель областного СУ СКР. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Региональная прокуратура контролирует ход расследования.