Коронавирус в Кировской области, последние новости на 9 января: как изменилась статистика за неделю

В инфекционных стационарах остается не менее тысячи кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 3 по 9 января 2022 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 1092 новых случая заражения COVID-19;

- 1590 жителей области выписались с выздоровлением;

- 14 человек умерли.

Кировская область, по данным портала, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 в регионе постепенно сокращалась. По информации областного оперштаба, по состоянию на 7 января, в инфекционных стационарах находятся 1366 кировчан. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 160 пациентов, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 2690 человек.

Итоги года подвел ковидный стационар, развернутый на базе родильного отделения Больницы скорой помощи. Так, госпиталь появился в июне 2021 года, и до его конца принял на лечение 904 заболевших коронавирусом кировчанок - беременных либо с гинекологической патологией. За этот период в стационаре на свет благополучно появилось 132 малыша.

На данный момент динамику с заболеваемостью коронавирусом все же можно назвать позитивной. На протяжении уже достаточно длительного времени число пациентов как в стационарах, так и в амбулаторных условиях, постепенно сокращается. Так, в течение минувшей недели врачи ежедневно фиксировали менее 200 случаев заражения за сутки.

Стоит отметить и тот факт, что в Кировской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. На данный момент количество вакцинированных жителей региона превысило отметку в 700 тысяч. Коллективный иммунитет составляет 56,75%.