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Общество8 января 2022 12:27

За 2021 год в инфекционном стационаре в Кирове родилось 132 ребенка

Всего за период работы ковидного госпиталя на лечение поступили более 900 пациенток
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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В инфекционный госпиталь на базе родильного отделения поступают пациентки с коронавирусом.

В инфекционный госпиталь на базе родильного отделения поступают пациентки с коронавирусом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За 2021 год в инфекционном стационаре Больницы скорой помощи родились более ста малышей. Об этом рассказали в областном правительстве.

Ковидный госпиталь на базе родильного отделения БСМП открыли в июне 2021 года. Туда принимали заболевших коронавирусом беременных и женщин с гинекологической патологией. За период работы стационара в отделение поступили 904 женщины. Всего в госпитале родилось 132 малыша.

По информации облправительства, отделение укомплектовано всем необходимым оборудованием, и в нем круглосуточно дежурят бригады из четырех врачей. Работа стационара, как и всех медицинских учреждений, даже в праздники ведется без перерыва. Поступают роженицы и в саму новогоднюю ночь.

Так, одну из кировчанок приняли в родильное отделение 31 декабря. Супруги поехали за елкой в лес, и у женщины внезапно отошли воды. Муж успел вовремя доставить жену в роддом, и ситуация разрешилась благополучно.