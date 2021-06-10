Какие мероприятия кировчане смогут посетить на День города-2021

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации на Дне города не выступят приглашенные звезды. Фото: Елизавета Захарова

В Кирове празднование Дня города пройдет на 24 открытых площадках. В этот день запланировано 30 развлекательных мероприятий в различных районах областного центра. Об это сообщили в горадминистрации.

- Так, на Октябрьском проспекте состоятся традиционные соревнования по картингу - «Асфальтовое кольцо» и Кубок России по дуатлону. В парке имени Кирова пройдут молодежные фестивали ГТО и «Гранит».

- К себе в гости горожан пригласит и музей авиации и космонавтики имени Цилковского. Для кировчан здесь проведут увлекательные выставки и флешмобы.

- Одна из самых старинных улиц города - Спасская, превратится в «Вятский Арбат». На ней разместится «Город мастеров» с ярмаркой и концертными номерами.

- На Театральной площади для жителей Кирова выступят артисты Цирка, ведущие коллективы области и солисты учреждений культуры. Перед началом развлекательных мероприятий с поздравительной речью в онлайн режиме обратятся первые лица города.

- В парках имени Гагарина, ЛПК (Нововятский район), Кочуровском, на набережной Грина и в Александровском саду для взрослых и детей также подготовят увлекательные программы.

Отметим, что к Дню города подрядные организации Кирова уже завершают покраску остановок, опор освещения и пешеходных ограждений. Кроме того, идет очистка парков и скверов от мусора и благоустройство газонов и тротуаров. Места массового скопления людей уже обработаны от клещей.

В день непосредственно самого праздника временно будет запрещена остановка и стоянка транспорта на проезжей части и парковках. На многих улицах Кирова перекроют автомобильное движение с 6.00 до 20.30. Водителей просят заранее перестроить свой маршрут. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией горожан просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По этой причине в этом году отменены и выступления звезд российской эстрады.

Подробнее о перекрытии улиц, а также расписании всех праздничных мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.