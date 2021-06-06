Коронавирус в Кировской области, последние новости на 6 июня 2021 года: число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 372

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,85%. Фото: Андрей АБРАМОВ

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 6 июня 2021 года.

- за минувшую неделю в регионе зафиксировали 383 новых случая заражения COVID-19;

- 326 жителей области выздоровели;

- 1 927 пациентов проходят лечение в амбулаторных условиях.

Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 372. За неделю - с 31 мая по 6 июня - в госпиталях Кировской области скончались шесть пациентов.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 1147 житель Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 60 человек, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,85% (средний по России – 2,42%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 1,04Rt.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал журналистами о том, как регион справляется с пандемией корановируса.

- У нас в регионе на базе районных и городских поликлиник действуют 79 прививочных пунктов. Сформированы 39 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию на предприятиях и в организациях, - поделился глава региона.

Кроме того, Игорь Васильев сообщил, что в Кировскую область уже поступили три отечественные вакцины.

- Каждый человек может выбрать удобный для себя вариант и привиться. Я призываю всех сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких, - сказал губернатор.