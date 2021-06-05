Губернатор Кировской области Игорь Васильев: «Я призываю всех сделать прививку от коронавируса»

Во время работы ПМЭФ-2021 губернатор Кировской области Игорь Васильев ответил на вопросы журналистов. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге ответил на вопросы журналистов. Главные темы - борьба с пандемией коронавируса и решение проблем обманутых дольщиков.

ВСЕ СИЛЫ НАПРАВЛЕНЫ НА ВАКЦИНАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Игорь Васильев рассказал, как регион справлялся с пандемией коронавируса и что сейчас делается для окончательной победе над вирусом.

- В условиях пандемии система здравоохранения Кировской области показала свою состоятельность. Оперативно были мобилизованы все необходимые ресурсы: организована работа по диагностике заболевания, создан кадровый резерв медработников, развернуто достаточное количество инфекционных госпиталей, - поделился Игорь Владимирович.

На данный момент, по признанию главы региона, все силы направлены на вакцинацию населения. Кроме того, в Кировскую область уже поступили три отечественные вакцины.

- У нас в регионе на базе районных и городских поликлиник действуют 79 прививочных пунктов. Сформированы 39 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию на предприятиях и в организациях. В Кирове работают мобильные пункты вакцинации в популярных общественных местах, в том числе на площадях и в торговых центрах. Для тех, кто не может пройти вакцинацию днем, работает круглосуточный пункт. Поэтому каждый человек может выбрать удобный для себя вариант и привиться. Я призываю всех сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких, - сказал Игорь Васильев.

МЫ АКТИВНО РЕШАЕМ ВОПРОСЫ ДОЛЬЩИКОВ

Губернатор также рассказал о том, как в регионе решается проблема обманутых дольщиков.

- Мы активно решаем вопросы дольщиков, - подчеркнул Игорь Васильев. - Честно говоря, мы сделали то, на что мало кто из регионов решился - мы включили в Единый реестр проблемных объектов все дома, по которым были затянуты сроки сдачи, чтобы решить вопрос со всеми дольщиками! В реестр попали даже дома блокированной застройки, хотя действующее законодательство о долевом строительстве не распространяется на здания этого типа. По каждому проблемному объекту выбран путь решения вопроса и составлена «дорожная карта». У нас есть региональный механизм, который мы разработали для решения проблем дольщиков - выделение земельного участка застройщику, который берется достроить проблемный дом. В этом году с применением этого механизма мы достроили 10-этажный дом в Кирове. Квартиры получили 70 дольщиков, которые ждали этого четыре года. А всего в этом году мы уже завершили строительство двух проблемных объектов, и планируем до конца года достроить еще два.

Кроме того, губернатор рассказал о работе регионального правительства по снижению государственного долга. С 2017 по 2020 год он сократился на 1,9 млрд рублей.