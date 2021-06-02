Спортивный клуб «Без границ»: «мы стремимся, чтобы адаптивный спорт стал доступнее в Кирове»

Спортивный клуб развивает новое направление - тхэквондо. Фото: vk.com/bezgranizkirov

Дети - одна из самых незащищенных групп населения, требующая особого внимания как со стороны старшего поколения, так и со стороны государства. Привлечь внимание к проблеме нарушения прав несовершеннолетних призван День защиты детей, который отмечается во всем мире 1 июня. На сегодняшний день наиболее уязвимой группой остаются ребята с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). «Комсомолка» узнала, какие условия создаются для этой группы детей и какие организации этим занимаются.

В Кировской области на 4594 детей-инвалидов имеется всего два реабилитационных центра, но они оказывают в основном социальную и психолого-педагогическую помощь. Спортивных же секций в Кирове существуют всего четыре - часть платные, часть нацелены на ребят с определенными диагнозами. Их конечно недостаточно. Однако существующие делают все возможное, чтобы создать дополнительные места и принять как можно больше ребят. Одной из таких организаций является спортивный клуб «Без границ». Идея его создания пришла Юлии Шишкиной в 2016 году.

- Я работала тогда в одной из футбольных школ, - поделилась руководитель клуба Юлия Шишкина. - Видела детей с ОВЗ и их родителей, которые хотели, чтобы и их ребята занимались спортом, но их к сожалению не понимали и не принимали. Мне захотелось показать и доказать, что дети, пусть не такие как все, могут жить обычной жизнью, заниматься спортом, общаться, дружить. А родители могут в них верить и гордиться.

Изначально ребята занимались только футболом, но постепенно среди направлений появились баскетбол, общая физическая подготовка, скандинавская ходьба, лыжи, тхэквондо и мини-гольф.

- От обычной спортивной школы клуб «Без границ» отличается целевой аудиторией, - рассказала Юлия Шишкина. - У нас занимаются дети с ОВЗ с широким спектром нарушений в том числе с тяжелыми патологиями и инвалидностью. В текущем году впервые тренируются и дети без диагнозов, но в составе инклюзивных команд, где они выполняют роль тьюторов, наставников.

Основной принцип работы с детьми с ОВЗ - это индивидуальный подход. Руководитель клуба «Без границ» Юлия Шишкина отмечает, что в качестве исходной методики используется стандартная программа, которая адаптируется тренером под каждого ребенка. Сегодня в клубе работают три специалиста, которые могут заниматься с ребятами с ОВЗ.

Основной принцип работы с детьми с ОВЗ - это индивидуальный подход. Фото: vk.com/bezgranizkirov

- Скандинавская ходьба дает очень хорошие результаты в развитии детей - и крупной, и мелкой моторики, и работы головного мозга. Поскольку тренировки особенных детей проходят в игровой форме и с участием родителей, то здесь мы затрагиваем и психологическую сторону, что является немаловажным для этих семей, - рассказала о работе в клубе «Без границ» тренер и вице-президент Федерации скандинавской ходьбы Кировской области Яна Хлебникова.

Спортивный клуб регулярно проводит различные соревнования и иные мероприятии. По словам Юлии Шишкиной, занятия в клубе дают огромные возможности для социализации для детей с ОВЗ. Кроме того, налаживается общение не только между детьми, но и между родителями.

- Вообще мы стремимся, чтобы адаптивный спорт стал доступнее в Кирове, - рассказала Юлия Шишкина. - Чтобы у детей с ОВЗ проживающих и в семьях, и в интернатах улучшилось физическое состояние, снизились поведенческие проблемы, повысилась вовлеченность в спорт, расширился спектр общения и социальные навыки.

На сегодняшний день спортивный клуб «Без границ» не имеет государственного обеспечения и существует за счет помощи спонсоров и родителей. Но благодаря поддержке Фонда президентских грантов занятия в рамках проекта «Тренируемся вместе» проводились бесплатно.

- Мы планируем развивать грантовое направление, в этом году подали уже три заявки, одна на конкурс «Православная инициатива» не получила поддержку, теперь ждем результатов от основных грантодателей - Фонда Потанина и Фонда президентских грантов, - поделилась руководитель клуба «Без границ».

Кроме того, у клуба отсутствует собственное помещение. Однако в конце минувшего года удалось заключить договор долговременной аренды и теперь у организации есть свой, хотя и временный, «дом».