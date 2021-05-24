«Без границ!»: в Кирове состоялся фестиваль инклюзивного спорта

В Кирове состоялся фестиваль инклюзивного спорта "Без границ!". - vk.com/bezgranizkirov.

В воскресенье 23 мая, в Кирове провели фестиваль инклюзивного спорта «Без границ!». В рамках этого проекта были созданы тренировочные группы для детей как с особенностями развития, так и для обычных ребят. Всего организовано четыре команды, по скандинавской ходьбе, футболу, баскетболу и мини-гольфу.

Так, на фестивале дети сначала показали свои спортивные навыки, потом вместе с родителями поучаствовали в эстафетах, увиделись и поговорили с профессиональными тренерами, попробовали себя в различных видах спорта.

Позже на празднике прошли показательные выступления спортсменов из Школы боевых искусств. Фестиваль «Без границ!» провели в Кирове впервые в рамках проекта «Тренируемся вместе».