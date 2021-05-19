Леван Тодуа: «Светский обозреватель Года» по версии журнала WOW, критик, журналист

Фото: предоставлено глянцевым журналом WOW

В апреле были названы лауреаты четвертой ежегодной премии успешных людей «WOW SUCCESSFUL AWARDS 2021». Победителем в номинации «Светский обозреватель Года» стал Леван Тодуа.

Фото: предоставлено глянцевым журналом WOW

Леван Тодуа родился 22 июля 1985 года в городе Сухум в Абхазской АССР. С самого детства, стремясь во всем быть первым, Леван прилагал большие усилия, чтобы отлично учиться. В 2002 году он окончил в родном городе школу №15. А в 2005-м получил диплом c отличием в Сухумском медицинском колледже по специальности «лечебное дело».

Но Левану хотелось получить высшее образование. И он после окончания училища сразу же поступил Кубанский государственный медицинский университет. Но… прервал учебу в этом учебном заведении. Причиной стало давнишнее желание Левана Тодуа быть публичным человеком.

В 2009 году молодой человек переехал Москву с намерением сделать карьеру уже в другой сфере деятельности. И в 2012 году в Москве Леван закончил Высшую школу телевидения Останкино.

Фото: предоставлено глянцевым журналом WOW

На протяжении 10 лет журналист Тодуа написал множество статей для разных информационных источников. Сейчас он выступает в качестве эксперта в нескольких проектах на федеральных каналах:

«Первый канал» - «Пусть говорят», «Мужское/Женское», «Время покажет»;

«НТВ» - «Говорим и показываем», «Звезды сошлись»;

«Россия 1» - «Прямой эфир»;

«ТВЦ» - «Москва 24».

В разных ток-шоу журналист активно комментирует жизнь публичных людей - артистов кино и эстрады, русских и зарубежных звезд. Порой его высказывания бывают острыми, но при этом неоспоримыми.

Фото: предоставлено глянцевым журналом WOW

Известный журналист тщательно скрывает свою личную жизнь, но есть инсайдерская информация о том, что Леван Тодуа в ближайшее время станет отцом. Ребенка ему родит суррогатная мать. Эта тенденция давно стала модной в кругах российских селебритиз. Сам журналист Тодуа не комментирует эту информацию, но также и не опровергает ее.