Знаменитые актеры России с вятскими корнями

Александр Калягин в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино». Фото: culture.ru

Вятская земля всегда славилась талантливыми людьми, как в области литературы, живописи и государственного управления, так и актерского мастерства. Среди звезд театра и кино немало наших земляков. «Комсомолка» узнала о российских актерах, чья судьба непосредственна связана с Кировской областью.

Александр Александрович Калягин, уроженец города Малмыж

Народный артист РСФСР и лауреат двух Государственных премий СССР Александр Калягин родился 25 мая 1942 года в маленьком провинциальном городке Малмыж, который располагается на берегу реки Шошма. Его семья была эвакуирована в Кировскую область из Москвы. Несмотря на то, что Александр Александрович прожил в нашем регионе менее года, он часто приезжает в родной город - на могилу отца и в Вятскополянскую детскую школу театрального искусства, которая носит его имя.

Александр Калягин в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!». Фото: culture.ru

Кажется, что Александр Калягин всегда мечтал стать актером, еще с самых юных лет он радовал близких своими выступлениями.

- Видно, я рано понял, что кривляние и ничегонеделание - моя стихия. Родные любили меня просто безмерно и были в восхищении от моих выступлений. Им нравилось, когда я изображал кого-то. Тогда мне казалось, что работа актера - легкая, - вспоминает актер в интервью газете «АиФ».

Однако время распорядилась иначе и по наставлению матери Александр Калягин поступает в Московское медицинское училище № 14 по специальности «акушер», а после его окончания в течение двух лет проработал фельдшером, но о своей мечте не забывал. Уже в зрелом возрасте Александр Александрович кардинально меняет свою судьбу и с первой попытки поступает в Щукинское театральное училище. Именно с этого момента начинается творческий путь Александра Калягина.

За время своей актерской деятельности Александр Александрович сыграл более сотни ролей в театре и кино. Наиболее известные и запоминающиеся работы: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Старый новый год», «Фантазии Веснухина». Сегодня Александр Калягин продолжает творить на сцене московского театра «Et Cetera», где также является художественным руководителем.

Борис Петрович Чирков, уроженец города Нолинск

Народный артист СССР Борис Чирков родился 13 августа 1901 года в Нолинске Вятской губернии. Свое детство и юношеские годы он провел в родном городе. Еще школьником он стал участвовать в театральной самодеятельности, а первые шаги на сцену сделал в роли суфлера, но уже в скором времени ему стали доверять эпизодические роли.

Борис Чирков в роли профессора-нейрохирурга в фильме «Верные друзья».

В двадцать лет Борис Чирков отправился в Петроград, где поступил в политехнический институт. Однако спустя несколько месяцев он решает поменять место учебы и подает документы в театральный институт, который успешно оканчивает в 1926 году.

В мир большого кино Борис Петрович попал в 1934 году, ему пришло приглашение на съемки в фильме «Юность большевика», которое он с удовольствием принял. За время своей карьеры Борис Чирков сыграл несколько десятков ролей в театре и кино. Но любимым для многих зрителей стал фильм «Юность Максима», в котором он исполнил песню «Крутится, вертится шар голубой».

Сейчас на малой родине Бориса Чиркова ежегодно проходит фестиваль-конкурс актерской песни «Шар голубой», который посвящен памяти народного артиста СССР. Традиционно на мероприятие собираются любители театрального, музыкального и киноискусства. В своих выступлениях конкурсанты соединяют актерское мастерство и вокальное искусство. Прочитать о том, как проходит фестиваль «Шар голубой» можно на сайте «КП»-Киров».

Евгений Ефимович Шутов, уроженец села Полом

Народный артист РСФСР Евгений Шутов родился 11 марта 1926 года в селе Полом Кировской области. Об актерской карьере скромный сельский парень никогда не мечтал, но судьба распорядилась иначе. В 1944 году, по окончании первого курса авиационно-технологического института, в составе комсомольской бригады самодеятельности Евгений Ефимович был отправлен на Карельский фронт, где пробыл четыре месяца. Затем по рекомендации военной комиссии был направлен учиться в оперно-драматическую студию имени Станиславского в Москве, а уже с 1947 году стал играть в труппе театра.

Роль подполковника Сергея Ипатьевича Панкова в киноленте «Место встречи изменить нельзя» исполнил Евгений Шутов.

Зрителям Евгений Шутов запомнился ролями простых мужиков из народа. В его копилке числится более 60 работ в фильмах, в том числе «Повесть о настоящем человеке», «Солдат Иван Бровкин», «Коммунист», «Иван Бровкин на целине», «Живые и мертвые» и других. Свою главную роль Евгений Ефимович сыграл в ленте «Любушка», где перевоплотился в крестьянина Никиту Лукича Лыкова.

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, уроженка города Глазова Вятской губернии

Народная артистка СССР Ольга Книппер-Чехова родилась 21 сентября 1868 года в семье инженера-технолога в уездном городе Глазове Вятской губернии (ныне Удмуртская республика - прим. Ред.). В 1870 году вся семья Книппер переехала из Глазова в Москву, где будущая актриса прожила всю свою жизнь.

Ольга Книппер-Чехова в роли Ирины в пьесе Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». Фото: theatrologia.su

Профессиональный дебют Ольги Книппер состоялся в 1898 году в спектакле по пьесе Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович», где молодая актриса сыграла главную роль царицы Ирины. В этом же году Ольга Леонардовна начала готовиться к новой роли в спектакле по пьесе «Чайка». На одной из репетиций, она познакомилась с писателем Антоном Павловичем Чеховым, с которым у них закрутился роман и уже в 1901 году они обвенчались.

- С той самой встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни, - вспоминала Ольга Книппер о своем первом знакомстве с Чеховым.

В дальнейшем Ольга Леонардовна сыграла во всех основных пьесах Антона Павловича. Критики отмечали, что она первая из всех актрис, сумевшая четко и ярко передать образ «чеховских» женщин. Большим успехом пользовались ее работы и в пьесах Горького, а также в ролях русского и зарубежного классического репертуара.

Тимофей Владимирович Трибунцев, уроженец города Кирова

Лауреат премии «Ника» и «Золотая маска» Тимофей Трибунцев родился 1 июля 1973 года в городе Кирове. В пятнадцатилетнем возрасте он пришел в народный театр драмы «Гротеск».

Тимофей Трибунцев является лауреатом премии «Ника». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Талантливый и человечный, - именно так говорит о своем ученике бессменный руководитель кировского народного театра «Гротеск» Галина Яссиевич.

На протяжении десяти лет Тимофей Трибунцев оттачивал свое актерское мастерство на сцене народного театра, а уже в 1998 году переехал в Москву и поступил с первого раза в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Там же на курсе встретил свою любовь Ольгу Тенякову. После окончания «Щепки» супруги попали в разные театры. Тимофей в 2002 году - в «Сатирикон», в котором играет по сей день, а Ольга позднее - в театр Елены Камбуровой.

Помимо работы в театре Тимофей Владимирович снимается в кинокартинах, наиболее известные работы «Мертвое озеро», «Домашний арест», «Поддубный», «Братья Карамазовы» и «День выборов 2». Кроме того, в сентября 2021 года в российский прокат выйдет криминальная комедия Петра Буслова «БУМЕРанг» с Тимофеем Трибунцевым и Дмитрием Нагиевым в главных ролях.

Более подробно о творческом пути кировского актера можно прочитать на сайте «КП»-Киров».