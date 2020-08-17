«Шар голубой»: на конкурс актерской песни в Нолинск приезжают исполнители со всей страны

В юбилейном десятом фестивале приняли участие 23 коллектива. Фото: Татьяна Пeрeскоковa

Ежегодно в августе, начиная с 2010 года, в Кировской области проводится фестиваль-конкурс актерской песни «Шар голубой». Он посвящен имени народного артиста СССР Бориса Чиркова, который провел свои детские и юношеские годы в Нолинске. По традиции, фестиваль проходит накануне дня рождения актера.

Борис Петрович сыграл несколько десятков ролей в театре и кино. Но любимым для многих зрителей стал фильм «Юность Максима», в котором Борис Чирков исполнил песню «Крутится, вертится шар голубой». Еще одна знаменитая работа актера в фильме «Верные друзья» стала лейтмотивом фестиваля.

Участники фестивали воссоздали сцену из фильма «Верные друзья». Фото: Татьяна Пeрeскоковa

Традиционно на фестиваль собираются любители театрального, музыкального и киноискусства. В своих выступлениях конкурсанты соединяют актерское мастерство и вокальное искусство. Постепенно событие стало центром культурного притяжения практический всей страны: на него съезжаются со всех уголков России.

Так, в 2016 году восемь коллективов и 17 исполнителей из Республики Марий Эл, Удмуртии, Московской, Костромской и Кировской областей стали участниками конкурса. Лауреатом в номинации «Сцена из спектакля» стал народный коллектив молодежного театра «Балаган» из поселка Биокомбинат в Московской области, а в конкурсе «Песня» победил вокальный коллектив «Вам и не снилось», который также представлял Биокомбинат. Отметим, что в составе жюри фестиваля была дочь Бориса Петровича Людмила Чиркова. Итоги конкурса были оглашены во время гала-концерта. Этому яркому шоу предшествовало театрализованное шествие по улицам города «Чирковское кино-Нашествие», которое стало традиционным для всех фестивалей и в первый год оно было посвящено фильмам с участием Бориса Чиркова.

Ежегодно в Нолинске проходит театрализованное шествие «Чирковское кино-Нашествие». Фото: Татьяна Пeрeскоковa

В 2017 году по улицам Нолинска прошлись 17 самодеятельных коллективов в образах героев любимых фильмов. Отметим, что костюмы, создают сами участники, которые перевоплощаются в персонажей известных картин.

Шествие возглавлял «Эскадрон гусар летучих», сцена из которой была воссоздана рабочими местной конюшни. Фото: Татьяна Пeрeскоковa

А сам фестиваль открывался концертом, который начался с песни «Представь себе» из кинофильма «Чародеи». А исполнил ее нолинчанин Владимир Торопов.

На сцене также выступили артисты народных театров из Дороничей, Богородского и Зуевки, которые показали целые спектакли с яркими костюмами. Иван Рудаков выступил с песней «Не для меня» из кинофильма «Тихий Дон», а Дуэт Медведского Дома культуры «Медуница» представил на конкурс песню «Туманы». Игорь Бахтин из поселка Лебяжье исполнил песню «История любви». Закрывала конкурсный просмотр Ольга Игумнова из города Вятские Поляны композицей «С тобой и за тебя, Россия». Эти номера стали наиболее яркими и запоминающимися на фестивале.

В 2017 году на сцене также выступили артисты народных театров. Фото: Татьяна Пeрeскоковa

2018 год стал особенно знаковым для горожан. Ведь на перекрестке улиц Коммуны и Карла Маркса торжественно открыли памятник Борису Петровичу Чиркову.

В 2018 году в Нолинске установили памятник Борису Петровичу Чиркову. Фото: kirovreg.ru

Город вновь погрузился в театральную атмосферу. Верхом на конях проехались индейцы и бледнолицые из фильма «Человек с бульвара Капуцинов». А поэтический клуб «Воскресенье» представил образы Чапая вместе с Петькой и Анкой-пулеметчицей.

Участники фестиваля представили образы Чапая вместе с Петькой и Анкой-пулеметчицей. Фото: Андрей Огородников

В юбилейном десятом фестивале, который прошел в 2019 году, приняли участие 23 коллектива. После окончания мероприятия они еще выступили со своими яркими номерами в Уржуме.

Организаторы приготовили для жителей города и гостей мероприятия большой сюрприз: все музеи города в эти три дня работали бесплатно. Помимо этого, на фестивале прошли мастер-классы по актерскому мастерству, режиссуре и вокалу, а также состоялась ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Не обошлось и без традиционного театрального шествия и гала-концерта.

К сожалению, в текущем году из-за пандемии коронавируса организаторам фестиваля не удалось провести мероприятие. Однако нолинчане в день рождения великого актера, 13 августа, возложили цветы к памятнику Бориса Чиркова.

Глава района Николай Грудцын и работники культуры города Нолинска у памятника Бориса Чиркова в день его рождения, 13 августа 2020 года Фото: предоставлено Домом культуры города Нолинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте