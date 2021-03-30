«Новые люди» оценили доступность улиц Кировской области для инвалидов

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Наверное, нет сомневающихся в том, что пешие прогулки и пребывание на свежем воздухе в целом - одна из самых распространенных рекомендаций врачей. Чаще бывать на улице, особенно когда на пороге весна уже не календарная, а настоящая, посоветует и тренер из фитнес-клуба. И каждый будет прав. Жаль, что не для всех доступна прогулка по улицам Кирова.

В этом убедились волонтеры и сторонники партии «Новые люди», которые в унисон со всей страной составили карту доступности своего города.

- Мы выяснили, что для людей с ограниченными возможностями город практически не приспособлен. Мы связались с председателем Ленинской районной организации КОО «Всероссийское общество инвалидов» Иваном Глинчиковым и узнали, почему Киров не занимается улучшением городской среды. Причин несколько - от отсутствия отчетности о том, где построены те же пандусы, до невозможности проведения вообще каких-либо проверок по итогу завершения работ. Получается, что никто толком не знает, как будет выглядеть пандус в, например, отремонтированном здании, и никто не проверит, а правильно ли он построен, - рассказал председатель Кировского областного отделения партии «Новые люди» Олег Голиков.

В действительности так и есть - пандусы и съезды имеются, но какие? Могут ли ими воспользоваться маломобильные граждане, а это не только инвалиды-колясочники, а еще и пожилые люди, мамы с детскими колясками. Им приходится справляться с небезопасными и совсем недоступными элементами безбарьерной среды каждый день.

- Инициатива партии «Новые люди» - важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. Например, экспертов Всероссийского общества инвалидов. То, что «Новые люди» хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме. Со своей стороны я бы посоветовала разрабатывать универсальные правила организации безбарьерной среды, в которые входили бы не только требования для нормального перемещения людей с ограничениями по здоровью, но и для всех категорий граждан. Комплекс перечисленных мною мер поможет избежать ошибок и показухи. Ведь цель - это не просто наличие, скажем, пандуса, а повышение качества жизни для всех людей, - считает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

И если госучреждения, финансируемые из бюджета, в большей степени соответствуют требованиям «доступной среды», то коммерческие объекты доступны для маломобильных граждан в гораздо меньшей степени, ведь затраты на создание безбарьерной среды бизнес оплачивает сам, а не с помощью бюджета.

Все адреса на пути волонтеров и сторонников партии «Новые люди», получившие отрицательный статус доступности, занесены в специальную карту. Она направится в администрацию и войдет в региональную программу партии «Новые люди».

Кировские «Новые люди» готовы предложить свой механизм отчетности и проверок и намерены требовать с подрядчиков должного качества работ по благоустройству города.

Есть и предложения для бизнеса. Партия «Новые люди» выступает с инициативой - затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды сделать не облагаемыми налогами.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%.

По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.