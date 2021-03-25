В Кировской области в 2020 году 873 миллиона рублей использованы с нарушением бюджетного законодательства

Проверено расходование бюджетных средств на общую сумму 5,2 млрд рублей. Фото: pixabay.com

В 2020 году Контрольно-счетная палата Кировской области провела 26 мероприятий, из них 12 контрольных и 14 экспертно-аналитических. Проверено расходование бюджетных средств на общую сумму 5,2 млрд рублей, из которых 873 миллиона рублей были использованы с нарушением бюджетного законодательства.

- Значительное количество нарушений выявляется в муниципальных образованиях, - сообщил председатель Контрольно-счетной палаты Кировской области Юрий Лаптев в ходе пленарного заседания 25 марта. - Это подтвердили проверки прошлого года, которые были проведены в Вятскополянском, Унинском и Малмыжском районах, где объем финансовых нарушений превысил 36 миллионов рублей.

По словам Юрия Николаевича, основные нарушения связаны с несоблюдением законодательства о контрактной системе и бухгалтерском учете, а также с условиями предоставления межбюджетных трансфертов.

- Причина данных нарушений заключается в низкой бюджетной дисциплине в муниципалитетах и невысоким профессиональным уровнем специалистов, - подчеркнул Юрий Лаптев.

Кроме того, нарушения также выявлены в сфере закупок, а по отдельным направлениям они носили массовый характер.

- В ходе проверки средств областного бюджета, направленных на реализацию проектов местных инициатив, нарушения законодательства о закупках выявлены в 40 муниципальных образованиях.

По итогам проверки было внесено 140 представлений, 60 должностных лиц привлечены к ответственности. Кроме того, возбуждено четыре уголовных дела.

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