«Новые люди» разрабатывают закон, позволяющий за деньги не служить в армии

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил с инициативой: «сделать так, чтобы человек, не желающий служить в армии, официально заплатил деньги за освобождение от службы». Фото: предоставлено партией «Новые люди».

Кирзовые сапоги, армейские песни и дембельские альбомы - далеко не каждый призывник мечтает получить такой набор. Но отказаться от службы в вооруженных силах без медицинских показаний - невозможно. У партии «Новые люди» на этот случай есть вариант решения. Не хочешь служить - заплати за «освобождение».

Как рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, инициатива буквально витает в воздухе, ведь она пришла в голову и партийцам, и участникам масштабного конкурса «Марафон идей», который провели «Новые люди». И правда, что может быть проще: «Не хочешь служить? Тогда плати».

- Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, - рассказал Алексей Нечаев.

Полученные средства следует направить на обучение ребят, которые в армию все же пошли. Это поможет им получить образование в том вузе, который им интересен, считают «Новые люди».

Алексей Нечаев также предлагает расширить перечень направлений альтернативной гражданской службы.

- Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники, - добавил лидер партии «Новые люди» Нечаев.

Все свои инициативы партия готова обсуждать в том числе с Министерством обороны страны и лично Сергеем Шойгу. Уже сейчас известно, идею партия оформит в отдельный законопроект, который планирует представить на рассмотрение Государственной Думы.

- Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы, - добавил Нечаев.

СПРАВКА «КП»

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.